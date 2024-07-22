“Limanın Mersin’e yapılması için her türlü mücadeleyi vereceğiz”

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çe­lik’in sosyal medya hesabından, “Adana Ana Konteyner Lima­nı’nın tahsisi onaylandı” açıkla­masına Mersin iş dünyası yetki­lileri tepki gösterdi. Mersin ka­muoyu, yıllardır kentin beklediği, Mersin’e yapılması planlanan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Prog­ramı’nda dahi yer alan Ana Kon­teyner Limanı Projesi’yle ilgili yetkililerden açıklama bekliyor.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Va­hap Seçer, Mersin Ticaret ve Sa­nayi Odası (MTSO) Yönetim Ku­rulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Öz­demir ve Mersinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kuru­lu Başkanı Adnan Gündoğdu Mer­sin’in hakkı olan Ana Konteyner Liman yatırımını Mersin’e kazan­dırmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Beledıye Başkanı Vahap Seçer: Yetkililerden açıklama bekliyoruz

Mersin’in hak ettiği yatırımın kente yapılmasını arzu ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersinli olarak bunu istememiz doğaldır ama bir de gerçeklik var; o da Mersin’in bir liman kenti hüviyetinde olmasıdır.

Bu kadar altyapısı, tarihsel birikimi olan bir şehre ana konteyner limanı planlanmasından doğal hiçbir şey olamaz” ifadelerine yer verdi. Seçer, 10. Kalkınma Planı’nda Mersin’de bir ana konteyner limanının planlandığının belirtildiğini ancak 11. Kalkınma Planı yazılırken Mersin ibaresinin kalktığını ve 12. Kalkınma Planı’nda da ‘Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’ şekline dönüştüğünü ve bunun da akıllarda soru işaretleri yarattığını aktardı. Seçer, “O süreçte ‘Acaba bir şeyler mi oluyor? diye endişelerimizi hep dile getirdik” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmıştı”

Ana Konteyner Limanı ile ilgili çalışmalar başladığında, devletin ilgili kurumlarının, o zaman Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLHİ) öncülüğünde hazırlanan fizibilite raporlarında Mersin’le ilgili birçok kriterin bu raporlarda yer aldığını da hatırlatan Seçer, “Bu raporlardan sonuç almak için belli faktörlerin bir arada olması ve olumlu olması lazım. Ve olumlu bir sonuç çıktığı için burada süreç devam ettirildi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alındı” dedi.

2024 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda ‘Mersin’de Ana Konteyner Limanı’ ibaresinin olduğuna işaret eden Seçer, “Burada etüt ve proje çalışmalarının yapıldığına dair Kalkınma Planı’nda zaten bu konular dercedilmiş, devam eden bir çalışma gibi gösteriliyor. Biz bu anlamda da bu yatırımın buraya yapılmasını bekliyorduk ve bunun da gerekliliğini her fırsatta dile getiriyorduk” diye konuştu.

Adana’ya ve diğer bölgelere yatırım yapılmasına asla karşı olmadıklarının altını çizen Seçer, karşı oldukları konunun yıllardır bu konuda kamuoyunun hazırlandığı, beklediği, umut ettiği önemli bir yatırımın altyapısı uygun olan kentten vazgeçilip başka bir tarafa yapılacak olması olduğunu ifade etti.

Ana Konteyner Limanı’nın Adana’ya yapılacak olmasının Mersin ile ilgili yatırım ihtimalini de ortadan kaldırdığına dikkat çeken Seçer, “100 kilometre arayla 2 ana konteyner liman olması mümkün mü? Bu akla, tekniğe ve bilime aykırı bir durum. Ben kentin belediye başkanıyım. Mersin’in hukukunu koruma zorunluluğum var. Bu sadece benim değil, Sayın Milletvekillerinin de STK’ların da görevi. Deniz Ticaret Odası başta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası, diğer bütün odalar, sivil toplum örgütleri bu konuda Mersin’in hakkını aramakla görevlidirler, bu bir zorunluluktur” dedi.

Mesiad Başkanı Adnan Gündoğdu: Türkiye ekonomisine büyük katkı sunacak Ana Konteyner Limanımızın takipçisi olacağız

Mersin Ana Konteyner Limanı’nın Adana’ya yapılması için tahsis onayının alınmasını eleştiren MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, “Uzun yıllardır hayalimiz hub Limanımızın Adana’ya kaydırılması yanlışının düzeltilmesi için Mersinliler adına ısrarcıyız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kamuoyunu aydınlatmasını beklemekteyiz” dedi.

Mersin Ana Konteyner Limanı’nın Adana’nın Yumurtalık ilçesine kaydırılması nedeniyle açıklama yapan MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini ifade ederek, Mersin’in uzun zamandır hayalini kurduğu limanının başka alanlara kaydırılması ile kentin kayıplar yaşayacağını aktardı. Gündoğdu, “Gelinen noktada; AK Parti sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Adana Ana Konteyner Limanı’nın tahsisinin onaylandığını ifade etmiştir. Yoğun girişimlerimize rağmen Mersin Ana Konteyner Limanı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan bilgi alamadık.

Mersin olarak; hayalini kurduğumuz, Türkiye ekonomisine büyük katkı sunacak Ana Konteyner Limanımızın takipçisi olacağız. Kentimize söz verilen limanın hayata geçirilmesi için bütün kurumlara başvuruda bulunmaya ve ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Hub Limanımızın Adana’ya kaydırılması yanlışının düzeltilmesi için Mersinliler adına ısrarcıyız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kamuoyunu aydınlatmasını beklemekteyiz.”

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Liman Mersin’e yapılacaktır, devlet verdiği sözden dönmez

Mersin Ana Konteyner Liman yatırımının bir hub (toplamaaktarma) liman olarak, ülkenin modern ve etkin lojistik kapasitesinin artması adına 90’lı yılların başında konuşulmaya başlandığını kaydeden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Mersin Ana Konteyner Limanı Mersin’e yapılacaktır, devlet verdiği sözden dönmez” dedi.

Bu yatırımın 28 yıldır kentin gündeminde olan bir yatırım olduğunu kaydeden Çakır, “1996 yılında Mersin’de yapılması planlanan ve resmi olarak o dönemde dahi açıklanan, projeleri çizilen, 2000’li yıllarda fizibilite çalışmaları tamamlanan, 2009 yılında ÇED süreci tamamlanarak neredeyse yapım aşamasına gelen, hatta Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın “Lojistik Ana Planında” 2024-2029 yılları arasında yaklaşık 4 milyar dolar yatırım bedeli ile Mersin’de yapılacağı açıklanan bir yatırımda bahsediyoruz. Yapılan açıklamalarda, planlanan Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımına çok yakın bir yer olan Adana-Yumurtalık’ta yapılması düşünülen bir liman yatırımından bahsediliyor. Mersin kamuoyu doğal olarak bunu Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımına olumsuz bir etki yaratıp yaratmayacağı konusunda endişeleniyor” dedi.

Mersin’in ülkenin lojistik başkenti olarak nitelenen ve lojistik firmalarından depoculuk sektörüne, güçlü kara taşıma filosundan demiryoluna, gümrükçülük sektöründen dış ticaret sektörlerine ve tüm yol bağlantılarına kadar lojistiğe yönelik tüm alt yapısı hazır bir kent olduğunu söyleyen Çakır, “En az 150 yıllık bir lojistik kenti kent olan Mersin 28 yıldır Ana Konteyner Limanı beklerken, yetkililerin açıklamaları kafa karıştırmıştır. Bir bilgi hatası varsa düzeltilmelidir.

Ülkemizin kıt kaynakları doğru kullanılmalıdır. Elbette her kente, her bölgeye ihtiyacı olan yatırım yapılmalıdır. Adana’da yeni bir limana, sektörel veya ihtisas bir limana ihtiyaç varsa elbette nereye gerekiyorsa yapılmalıdır. Mersin ve Adana rakip değil, birbirini tamamlayan iki kardeş kenttir. Sonuçta, bu büyülükteki yatırımlar sadece yapıldığı kente hizmet veren yatırımlar değil, aksine bölgeye hizmet veren yatırımlardır, ülkenin yatırımıdır.

Yaşadığımız ekonomik sorunlar arasında bu kadar tasarruf tedbirleri alınırken, vergi paketleri açıklanırken, küresel sorunlar arasında ülkemiz milli bir ekonomik mücadele verirken, bu büyüklükte yatırımlar kent lobilerine kurban edilemez. Devletimizin yatırımlarda doğru kararlar alacağına eminiz. Biz burada bir açıklama eksikliği olduğuna inanıyor ve bu açıklamaların daha teknik bilgilerle net olarak ortaya konmasını bekliyoruz. Sadece Mersin’e değil, Çukurova’ya, Doğu Akdeniz’e ve tüm hinterlanta büyük katkı sağlayacak olan Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımı bir an önce başlamalıdır” diye konuştu.

Mersın Ticaret Borsasi Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir: Mersin’de bu yatırımın ivedilikle hayata geçirilmesi ortak arzumuzdur

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir yapılan açıklamalarda limanın Adana-Yumurtalık’ta gerçekleştirilmesi planladığını ancak, bu yatırımın Mersin’de yapılması planlanan ve tüm etütleri tamamlanmış olan ana konteyner limanının yerine mi, yoksa Mersin Ana Konteyner Limanı'ndan ayrı bir yatırım olarak mı gerçekleştirileceği konusunda net bir değerlendirme bulunmadığını belirtti. Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerinde üç ana konteyner limanı yatırımına karar verilmiş olduğunu ve Akdeniz Bölgesi için Mersin’in seçildiğini kaydeden Özdemir, “Ancak, 2019 yılında yayınlanan 11. Kalkınma Planı ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda “Mersin” ifadesi “Doğu Akdeniz” olarak değiştirilmiştir.

Buna karşın, 11. Kalkınma Planı görüşmelerinde dönemin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi Elvan konu üzerine eğildiğinde, aynı dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, projenin Mersin'e ait olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Sayın Oktay, gerçekleştirdiği Mersin ziyaretinde isme takılmamak gerektiğini, limanın yerinin Mersin olduğunu ifade etmiştir” diye konuştu.

Uzun yıllardır Mersinlilerin gündeminde bulunan ve Mersin ile bölge ekonomisine ivme kazandıracak olan bu yatırım, tüm hazırlıkları tamamlanmış olmasına rağmen halen rafta beklediğini kaydeden Özdemir, aynı dönemde yatırım kararı alınan Filyos ve Çandarlı limanları belirli bir aşamaya ulaşmasına karşın, Mersin bu yatırımdan mahrum kaldığını ve yetkililer tarafından yapılan “Adana Konteyner Limanı'nın yer tahsisinin onaylandığı” açıklamaları, zihinlerde soru işaretleri oluşturduğuna dikkat çekti. Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti: “Son dönemde yetkililer tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde, Devletimizden beklentimiz, Mersinlilerin zihinlerinde oluşan soru işaretlerini ve tereddütleri ortadan kaldıracak net bir açıklama ile bizleri aydınlatmasıdır. Bu yatırım bazı kesimlerin söylediği gibi hem Mersin hem de Adana’da ayrı ayrı yapılacaksa eğer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız tarafından açıklanmalıdır.

Mersin Milletvekillerimizden beklentimiz ise, aralarında istişare ve iş birliği içerisinde bu hususta ilgili mercilerden bilgi almaları ve Mersin kamuoyu ile paylaşmalarıdır. Daha önce kalkınma planında, lojistik ana planlarında ve performans raporlarında Mersin Ana Konteyner Limanı olarak yer alan, üstelik dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından da yatırımın yeri olarak gösterilen Mersin’de bu yatırımın ivedilikle hayata geçirilmesi ortak arzumuzdur.”