Lise öğrencilerinden bulaş riskini azaltacak proje

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep’te Özel SANKO Okulları 9. sınıf öğrencileri Gökçe Bilge, Mustafa Ali Şahin ve Yiğit Settar Evgülü tarafından danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi" geliştirildi. Dikey akım (laminer akım) uygulanarak yapay zeka teknolojisi ile asansörü kullanan kişi sayısının kontrolü geleneksel yöntemlerde olduğu gibi toplu kilo ölçümüyle değil, binen kişilerin yapay zeka tarafından sayılması ile sağlanıyor. Bilimsel gelişmelerin ihtiyaçtan ortaya çıktığını söyleyen SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerin hazırladığı projenin, toplumda en fazla göz ardı edilen asansör içi bulaş riskinin engellemesi bakımından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Projenin danışman öğretmeni Neriman Ersönmez ise projede tespit edilen asansör içi bulaş riskleri göz önüne alınarak asansörlerde hava yolu ile gerçekleşen bulaşı engelleyebilen bütüncül bir hijyen sistemi hedeflediklerini anlattı. Öğrenciler ise projelerine ilişkin bilgi verdi. Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi projesi ile TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasından birincilik el eden öğrenciler, 24-28 Mayıs tarihlerinde online düzenlenecek Türkiye finallerinde SANKO Okullarını ve Gaziantep’i temsil ederek Türkiye birinciliği için yarışacaklar.