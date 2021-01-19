Liseli gençler İtalya’ya 1.5 milyon koruyucu kıyafet dikecek

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın hayata geçirdiği Sanayide İhtiyaç Duyulan İş Gücü Potansiyelinin Artırılması İçin Mesleki Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Diyarbakır’da dört okulda toplam 730 bin liralık yatırımla uygulanan proje kapsamında Bismil’deki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan tekstil atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral katıldı. Öte yandan atölyeden İtalya’ya 1.5 milyon adet koruyucu kıyafet üretimi için anlaşma sağlandı.

Açılışta konuşan Türkmen, “22 öğrencimiz bu atölyelerimizde çalışarak hem evlerine ekmek götürecekler hem de ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye elemanı buralardan karşılayacağız. Bu projede okulumuz aylık 25-30 bin TL gelir elde edecek. Amacımız öncelikli olarak istihdam yaratmak ve üretilen ürünlerin katma değerini arttırmak” diye konuştu. Dr. Hasan Maral ise, “2009 yılından bu yana Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması adına önemli projeler yürüttük. Ajans olarak bölgede istihdam artırıcı faaliyetler önceliğimiz. Bu okul da Diyarbakır’da dört okulun desteklendiği büyük bir projenin birinci etabı olarak faaliyetlerine başladı” dedi.