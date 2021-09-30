Lobi çalıştı, Rusya domates yasağını kaldırdı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Eylül ayı meclis toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi. ATB Başkanı Ali Çandır konuşmasında tarımdaki büyüme beklentisinin yüzde 1’in altında kaldığını belirtti.

Tarımın hem ülke hem de Antalya için stratejik sektör olduğunu, tarımın öneminin son 2 yıldır daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Çandır, şöyle devam etti. ‘’Son açıklanan büyüme rakamlarında tarımdaki 2. çeyrek büyüme yüzde 2,3 olarak ilan edildi. Tarımda yıl sonu büyümesini yüzde 1’in altında tahmin ediyoruz. Bu büyüme 24 yıllık geçmişin ortalamasının altında kalmış bir büyümedir. Aynı zamanda 1. çeyrekteki yüzde 8,7’lik büyüme de 24 yılın ortalamasının üzerinde kalmıştır. Oysaki 2020 yılı kapanmasının ardından tarıma yönelik kalkınma ve ivmelenme destekleri verilerek geçmişe göre ortalama üstü ciddi bir büyüme sağlanmalıydı. Tarım sektörünün yılsonu büyümesini yüzde 1’in altında tahmin etmekteyiz.”

Antalya tarımı geriledi

Çandır, Antalya ekonomisinin turizme dayalı hizmet, tarım ve ticaret sektörlerinin oluşturduğunu, turizmde 2021 yılı tahminlerinin yaklaşık yarısının gerçekleşmeye başlamasıyla kentin ekonomik zorluklarının ağırlaşarak devam ettiğini kaydetti. Çandır, ‘’Tarım sektörü karşı karşıya olduğu zorluklara ilave olarak bir de fahiş fiyat kavramıyla baskı altında kalma zorluğu içerisindedir. Tarım sektörünün büyüme sorunu giderek kendisini daha ağır biçimde göstermektedir’’ dedi.Hem genel hem de yaş meyve sebze sektöründe ihracattaki tüm kısıtlamalara rağmen rekorlar kırıldığına dikkat çeken Ali Çandır, şöyle konuştu.

‘’İhracat rakamlarının yanı sıra meyve, sebze ve domatesin birim fiyatındaki iyileşme sevindiricidir. Özellikle Mayıs ayından itibaren ihracatımızdaki birim fiyat düzeyleri, hak edilmiş fiyatların başlangıcı düzeyindedir. Bunun doğal sonucu olarak yılın 8 ayında geçen yıla göre yüzde 45 - 50 düzeyinde miktar artışları yaşanmıştır. Birim fiyatlar artarken miktarların da artmış olmasını iyi bir performans olarak görüyoruz.’’

Lobi, çok çalıştı

Rusya Federasyonu tarafından pepino mozaik virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve domates kahverengi rugose meyve virüsü tespit edildiği gerekçesiyle 11 Aralık 2020 tarihinde Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatının yasaklandığına dikkat çeken Çandır, yasağın kalkması için yaptıkları lobi çalışmalarının sonuç verdiğini ve 10 aydır süren yasağın 9 Eylül 2021’de kaldırıldığını anımsattı. Çandır, şöyle devam etti.

‘’Kararın üreticilerimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ancak yasaklamalarla ve kısıtlamalarla ticaretin gelişmeyeceğini her zaman belirtiyoruz. Hem bu konu hem de domates için uygulanmakta olan kotanın kaldırılması konusunda ilk günden itibaren gerek ATB gerek Antalya Tarım Konseyi olarak raporlar hazırladık ve çok sayıda lobi faaliyetinde bulunduk. Antalya ve İzmir'e uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasına sevindik. Mevcut domates kotası uygulamasının da kalkmasıyla Rusya Federasyonu ile karşılıklı ticaretimiz çok daha sağlıklı olacak ve gelişecektir.”

Narda rekolte düştü, zeytinde ‘var’ yılı

Zeytin üretiminin yüzde 2,5’ini Antalya’nın karşıladığını kaydeden Çandır, zeytinde bu yıl iyi bir dönem olacağına dikkat çekti. Çandır, konuşmasını şöyle sürdürdü. ’2021-2022 sezonu Antalya’da zeytin için genel anlamda ‘var’ yılımız olacak. Kentimizde 15 bin tonu sofralık ve 50 bin tonu yağlık olarak değerlendirilmek üzere yaklaşık 65 bin ton zeytin rekoltesi ve ortalama 12 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. Manavgat’taki orman yangını felaketinde yaklaşık 500 bin zeytin ağacımızı kaybetmemiz nedeniyle rekoltemizde 15 bin ton zeytin ve 3 bin ton zeytinyağı kaybı yaşayacağız.”Narda hasadın başlamak üzere olduğunu, Türkiye’de 4 nardan birinin Antalya’da üretildiğini anlatan Çandır, ‘’Narda meyve kalitesi özellikle renk açısından şu an için dalgalı ve rekoltesi de düşük. Umarız son bir yağmurla bu sorunu aşabiliriz” dedi.