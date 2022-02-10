Logo Yazılım 4. Kez ‘Big Stars’ ödülünü aldı

KOCAELİ - 2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2021 sonuçlarına göre “Big Stars” ödülünü 4’üncü kez alan Logo Yazılım adına açıklama yapan Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Sektörümüzle ilgili bu önemli ödülü 4 kez almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Alanında en önde gelen kuruluşlarından biri olan Deloitte’un değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini bulan Big Stars ödülü bizim şirket olarak bir yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ve gösterdiğimiz çabaların takdir edilmesi açısından çok değerli. Tüm şirket çalışanlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı, iş ortaklarımız için doğru seçim yaptıklarının göstergesi ve büyüme stratejimiz açısından da ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtı. Logo Yazılım olarak ülkemiz yazılım sektörüne yüksek katma değerli ürünler sunmaya ve büyümemizi sürdürerek ülke ekonomisine pozitif değer yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Program, marka bilinirliğini yaratma ve işbirlikleri geliştirme fırsatı sunuyor

Bu yıl Türkiye’de 16'ncısı gerçekleştirilecek olan Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı 1995 yılında ilk olarak San Jose'de başladı. Son 5 yılda en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen bu program, kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma ve yeni işbirlikleri geliştirme fırsatı sunuyor. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na en az 3 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri; kendi teknolojisini üreten, teknolojide Ar-Ge yatırımları bulunan, Türkiye'de kurulu ve genel merkezi bu ülkede yer alan şirketler başvurdu.