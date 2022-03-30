Logo Yazılım’dan, eğitime destek

KOCAELİ - Pedagoglar tarafından özenle seçilen bin adet kitap bağışı yapan Logo Yazılım, kütüphane için gerekli olan tüm gereçleri de sağladı. Gençlerin geleceği için atılan her adımın Gebze’nin yetişmiş insan popülasyonuna büyük katkıda bulunacağını belirten Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut, Logo Yazılım olarak topluma karşı sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti.

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme maddelerine önem veriyoruz” diyen Başkan Tekbulut, “Logo olarak çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın görüşlerini alarak, kurumsal sosyal sorumluluk önceliklerimizi ‘eğitim, çocuk ve kadın’ olarak belirledik. Türkiye’nin geleceğini yaratacak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine benzer projelerle destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu yıl boyunca Bütün Çocuklar Bizim Derneği ile iki fiziksel kodlama atölyesi, bir bilgisayar laboratuvarı açmayı hedefliyoruz. Sınıf içi robotik kodlama eğitimlerimiz ve Logo robotik kodlama takımına olan desteklerimiz de yıl boyu devam edecek” açıklamasını yaptı.

400 gönüllü ile 40 binden fazla çocuğa eğitim desteği

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu Leyla Tekbulut ise dernek olarak 2015’ten bu yana eğitime destek verdiklerini söyleyerek, “Dernek çatısı altında 400 gönüllümüz ile bugüne kadar 40 binden fazla çocuğumuzun eğitimlerini destekleyecek projeler yaptık. Logo ekosistemiyle işbirliğimiz neticesinde bugün de Gebze Atatürk İlkokulu’nda kurulan kütüphane vesilesiyle çocuklarımızın eğitimine katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz.

Bu yıl Gebze ilçesinde bu kütüphane dışında üç kütüphanenin daha kurulumunu gerçekleştirdik. Kütüphanelerin çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek, bilgiye ulaşmalarını sağlamak açısından eğitimin olmazsa olmazı olduğuna inanıyoruz. Bu kütüphanelerin Gebze’deki okullarımıza kazandırılmasına imkân sağlayan bağışçılarımıza çocuklar adına çok teşekkür ederiz ”dedi.