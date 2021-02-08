Lokum, Afyon’un coğrafi işaretli 17’nci ürünü oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi'nin coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu "Afyon lokumu"na Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bugüne kadar ilin 17 ürününün tescil edildiğini belirterek, “Afyonkarahisar Türkiye’de termalin başkenti. 26 bin yatak kapasitesi ile Türkiye’nin tek kentiyiz. Yumurtada Türkiye’nin borsasını belirleyen bir kentiz. Bugüne kadar toplam 17 ürünümüz tescil edildi. Tescil sırasında bekleyen 16 ürünümüz daha var. Bunların peşinden ilave tescillerimiz de gelecek. 99 yöresel ürünümüzü tescile hazırlıyoruz. Yöresel lezzetlerimizin tescillerini bitirdikten sonra 'lezzetin başkenti' olma yolunda adım atan bir kent olacağız” dedi. TÜRKPATENT Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar’da Afyon lokumunun ticarileşme potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Tescil sonrası çalışmalarda ürünün ülke ekonomisine değer katmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.