Lütfü Savaş: Hatay’a güneş yeniden doğdu

Hatay’da 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen EXPO’da ilk dört ayında belirlenen hedeflere ulaşıldı. Hatay’ın farklı din, dil, mezhep ve kültürlere ev sahipliği yapmasından dolayı ana teması “Medeniyetler Bahçesi” olarak belirlenen Hatay EXPO, botanik bahçeleri, şifalı bitkileri, kültür sanat etkinlikleri, gastronomi atölyeleri, çocuk oyun alanları gibi geniş bir yelpazede insanları buluşturdu.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 ay sürecek organizasyonun ilk dört ayındaki veriler ışığında, belirlenen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Savaş, “EXPO alanlarımız şehre yepyeni bir soluk getirdi. Arsuz ve Antakya’daki alanlarımız, hem vatandaşlarımızın hem de şehrimize dünyanın her yerinden gelen konukların ilgisini fazlasıyla çekti. Çünkü EXPO 2021 Hatay, her yaştan, her meslekten bireye hitap ediyor. Dört aydır bu alanlarımız büyük ilgi gördü.” dedi.

Organizasyon öncesi 2 milyon ziyaretçi tahmin ettiklerini belirten Başkan Savaş, “Bu 4 aylık süre zarfında 1 milyon 200 binin üzerinde kişi alanlarımızı ziyaret etti. Bu ilgiye bakılırsa 2 milyon ziyaretçiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü her iki alanımız ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak özellikte. Şifa dolu bitkilerden kültür sanat etkinliklerine, gastronomi atölyelerinden çocuk oyun alanlarına kadar her şey var. Şehrimizin değerlerini, zenginliklerini ve lezzetlerini deneyimlemek isteyen herkesi Hatay’a davet ediyoruz.” diye konuştu.

“Dünya mutfaklarını buluşturduk”

EXPO’da bugüne kadar konser, tiyatro gösterisi, seminer, çalıştay, gastronomi buluşması, bitki atölyesi gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını aktaran Lütfü Savaş, “Geniş katılımlarla yaptığımız bu etkinliklerde, heyecan, mutluluk ve neşe vardı. Bunun yanı sıra gastronomi şehri Hatay, dünya mutfakları ile tanışma ve kendi lezzetlerini de dünyaya tanıtma fırsatı yakaladı. Çok ünlü isimlere amfi tiyatromuzda ev sahipliği yaptık. Özellikle gençlerin sevdiği isimlerin konserleri, değerli oyuncularımızı ağırladığımız tiyatrolar çok ilgi gördü. EXPO’nun Hatay’ın sosyal yaşamına büyük bir renk kattığını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Suriye’de yaşanan savaşın olumsuz yansımalarını uzun süredir hisseden Hatay’da, EXPO ile birlikte bir değişim yaşandığını ifade eden Savaş, şunları söyledi: “Suriye’deki kaotik durumdan dolayı 12 yıldır ekonomik, sosyolojik ve kültürel zorluklar yaşayan şehrimizde güneş yeniden doğdu diyebiliriz. EXPO 2021 Hatay, başarılarımızı, fikirlerimizi, kültürlerimizi ve ürünlerimizi uluslararası kitleye sunma imkânı yakalamamıza ve katılımcı ülkelerle bağlarımızı güçlendirmemize vesile oldu. İş insanlarımız pazarlarını genişletip diğer şirketler ve kuruluşlarla iletişime geçerek yeni kitleler ile yatırım olanakları yakaladı. 1 milyon 200 bin yerli-yabancı turisti ağırlayarak kadim bir geçmişe, zengin bir bitki çeşitliliğine ve gastronomiye sahip olan şehrimizin tanıtımına katkı sağladık.”

“Tesisler, EXPO bittikten sonra da hizmet verecek”

Antakya ve Arsuz’daki fuar alanlarının EXPO bittikten sonra da hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Lütfü Savaş, şöyle konuştu: “Her iki alanımız Hatay var oldukça, ülkemiz var oldukça yaşamaya devam edecek büyük fuarlara, gösterilere ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak. 3 bin 500 kişilik amfi tiyatromuzdan ulusal şehir bahçelerine, bin 600 metrekare büyüklüğüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Ortak Varoluş Mozaiği’nden biyolojik gölete kadar tüm yapılar uzun yıllar şehrimize, ülkemize ve bölgemize hizmet edecek. EXPO alanlarımızı inşa ederken sürdürülebilirlik ilkesine çok önem verdik. 6 aylık bir sürece indirgemeksizin şehrimize kalıcı bir fuar alanı kazandırdık. Alanlarımızı ziyaret eden konuklarımız yeşilin her tonunu ve tüm dünya lezzetlerini deneyimleme olanağı bulacak. EXPO 2021 Hatay, her zaman kentte turizmin, ticaretin, tarımın ve olmazsa olmazımız gastronominin merkezi konumunda olacak. Gelecek nesillerimizin de uzun yıllar faydalanabileceği dinamik alanlar oluşturduk. Şehrimiz var oldukça alanlarımız yaşayacak.” dedi.

Ortak Varoluş Mozaiği, rekorlar kitabında

EXPO olanında sergilenen Ortak Varoluş Mozaiği, Hatay’ın binlerce yıllık tarihini anlatıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğal taşlarla yapılan mozaikte 16 milyona yakın küçük küp ‘Tessera’ taş kullandı. Elazığ vişne, Adıyaman kahverengi, Konya yeşil, Marmara gri, Afyon beyaz gibi 44 renk tonu Ortak Varoluş Mozaiği’ni renklendirdi.

Mozaiğin yapımında Defne, Erzin ve Reyhanlı’daki atölyelerde 300 kişi çalıştı. 40 ton taş ile yapılan mozaik, bin 600 metrekare büyüklüğü ve 45 metre çapıyla dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği olma özelliğiyle, Hatay’ın ana vatana katılışının 83’üncü yıl dönümünde, 23 Temmuz’da, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.