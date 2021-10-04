Madammode, Almesta markasıyla iş kıyafetlerine el attı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Kadın dış giyimde Avrupa’nın önemli moda markalarına üretim yaptıktan sonra 2002 yılında kendi markasıyla Avrupa’ya açılan Madammode, çocuk giyiminin ardından Almesta markasıyla medikal giysi grubunda da üretime başladı. Madammode Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Sağlam, iş kıyafetleri için özel bir Ar-Ge süreci yürüttüklerini söyledi. Ar-Ge çalışmalarında ilk olarak klasik polyester kumaşlar yerine sağlık çalışanlarının iş standartlarını yükseltecek pamuk oranı artırılmış yeni kalitede bir kumaş geliştirdiklerini ifade eden Sağlam, sağlık çalışanları için özel ürün koleksiyonları hazırladıklarını kaydetti. İş kıyafetleri grubu ile yurt içi pazarda ithalatın önüne geçeceklerini ve ihracatla da Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Sağlam, “Hem kumaşıyla hem de tasarımıyla Türkiye’de bir ilk olacak, medikal giysi çalışmalarımız, sektördeki kalite standartlarını da artıracak” dedi.

Dünyaya açılmayı hedefliyor

İlk iş kıyafeti koleksiyonlarında medikal-sağlık sektöründeki çalışanlara özel 34 takım tasarladıklarını belirten Sağlam, ayrıca doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, öğretmenler, güzellik merkezi çalışanları için de bağımsız önlükler hazırladıklarını kaydetti. İş kıyafetlerini ilk etapta Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinde kullanıcıların beğenisine sunduklarını kaydeden Sağlam, “Ürünlerimizi tanıtıp ilk yorum, eleştiri ve katkılarını aldıktan sonra Avrupa pazarımız üzerinden dünyaya açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Endüstriyel giysiler için kumaş Ar-Ge’si yapıyor

Medikal giysilerin ardından yeni ürün çalışmalarının endüstriyel giysi grupları üzerinde devam ettiğini ifade eden Ekrem Sağlam, yangın, kimyevi maddeler, petrol, nükleer, ilaç, madencilik, yağ sektörlerine özel koleksiyon hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. Yeni endüstriyel tasarımlı giysiler için Amerika, Japonya ve İtalya’da koruyucu ve mukavemet oranları yüksek özel kumaşlar geliştirmekte olduklarını belirten Sağlam, yeni kumaşlardan daha katma değerli ürünler hazırlayarak iş kıyafetlerinde dışa bağımlılığı azaltıp, Türkiye’nin bu alanda da ihracatçı ülkeler arasına girmesini sağlayacaklarını belirtti.