Madencilerin ‘Oscar Gecesi’nde katma değer üretenler taçlandı

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) bu sene ikinci kez düzenlediği Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın ödül gecesi Efes Antik Kenti’nde “Doğal Taş Gala Gecesi Efes 21” Madencilerin Oscar Gecesi temasıyla gerçekleştirildi. Ödül gecesine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ve Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya katıldı.

Gecede, sektörün katma değerli ürün ihracatına yönelimini artırmak üzere bu yıl ihracat yapan 30 mermer firmasına farklı kategorilerde ödüller verildi. İkincisi düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması bu yıl toplamda 402 başvuru alırken 7 adet proje ödülün sahibi oldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin dünya mermer rezervlerinin yüzde 33’üne sahip olduğunu ve 15 milyar metreküp dünya rezervinin 5 milyar metreküpünün Türkiye’de olduğunu belirterek, “Türkiye’de ilk 9 ayda 1,6 milyar dolar doğal taş ihracatı yapıldı ve mermer bunun yüzde 95’ini oluşturuyor. Mermerde güzel bir gelişme var; blok mermerden işlenmiş mermere geçiliyor ve işlenmiş mermerin toplam ihracattaki payı yüzde 57’lere ulaşmış durumda. Bu sene ikincisi yapılan Amorf Tasarım yarışması gençlerin önünü açmak ve destek olmak için önemli bir yarışma. Gelecekte göreceksiniz bu yarışma uluslararası arenada da bilinen bir yarışma haline gelecek” dedi.

Yıl sonu ihracat hedefi 6 milyar dolar

EMİB Başkanı Mevlüt Kaya da Efes Antik Kentinin, Türk doğal taşın her çeşidini barındıran, sanatın, mimarinin, tasarımın en üst noktasını simgeleyen gurur kaynakları arasında yer aldığını ifade etti. ‘İnadına üretim, inadına ihracat! sloganıyla hareket ettiklerini belirten Kaya, “Madencilik Platformu’ndaki 16 sivil toplum kuruluşu olarak güçlerimizi birleştirdik ve ihracatımızı yüzde 48 artırarak 3 milyar dolardan 4,4 milyar dolara taşıdık. Bu yıl sonunda ihracatımızın 6 milyar dolara ulaşacağına inanıyoruz” dedi. Kaya, ayrıca AMORF tasarım yarışmasının sektörün katma değerli ürün ihracatına önemli katkılar sağlayarak, mimarlar ve tasarımcılarla sektör arasında bir köprü görevi üstleneceğini dile getirdi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, üretim, ihracat ve istihdam rakamları incelendiğinde, tabii kaynaklar sektörünün bugün ulaştığı seviyenin, tarihimizin zirve noktası olduğunu belirtirken TİM Maden Sektör Kurulu ve İMİB Başkanı Aydın Dinçer Türkiye’nin doğal taş genelinde Çin ve Hindistan’dan sonra ihracatta yüzde 10,3’lük pay ile 3. mermer-traverten ihracatı ve üretiminde ise dünyada ilk sırada yer aldığını vurguladı.

“Turkish Stone markasını daha da güçlendirmeliyiz”

TİM Başkanı İsmail Gülle katma değerli ihracatın önemine değinerek, “Bize düşen, ‘Turkish Stone’ markasını daha da güçlendirerek, küresel piyasalarda oluşan olumlu havayı, katma değerli ihracatımızla taçlandırmak. 300 binden fazla kişiyi istihdam eden doğal taş sektörü, ülkemizin tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük önem taşıyor. Vatikan’da “Sen Pier” kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamalar Afyon İscehisar mermeridir, ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ Vişne’dir, Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu, ABD Temsilciler Meclisi, Disneyland ve sayısız önemli mekân Türk mermerleriyle bezendi” dedi.

AMORF DOĞAL TAŞ PROJE VE TASARIM YARIŞMASI'NDA ÖDÜL ALAN PROJELER

“İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları” ödülü

Tan Nuhoğlu

Merve Selin Demirbaş – Melda Seray Demirbaş

Dış Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları ödülü

Kemal Şayli

Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri ödülü

Abdulhamid İçöz – Merve Kanat İçöz

Ahmet Ünveren

Merve Turan – Merve Hilal Aktaş

Sınırsız kategorisinde ödül

Emre Çalışkan

İHRACAT BAŞARI ÖDÜLLERİ VE EMİB ONUR ÖDÜLÜ

Ege Maden İhracatçıları Birliği'ne 2020 Yılında Üye Olan ve en fazla ihracat yapan 5 firma

HAKAN ŞEN MERMER

KAYMER DOĞAL TAŞ

MSA DOĞAL TAŞ

PİANO MERMER

RAVİNİ MADENCİLİK

Yeni Pazarlara En Fazla İhracat Yapan 5 Firma

DELTA NATÜREL TAŞ

DERVİŞOĞLU TRAVERTEN

EGE ANTİK MERMER

REİSOĞLU MERMER

TURKMAR MERMER

Blok Doğaltaş İhracatına En Çok Katkı Sağlayan 5 Firma

HUAMEI MADEN

OLİMAR MADENCİLİK

RAVİNİ MADENCİLİK

SELAHATTİN ÇINAR,

TAŞ ZAMANI MERMER

İşlenmiş Doğaltaş İhracatında ilk 5 Firma

ADAMER IC VE DIS TICARET

AYMAR DOĞALTAŞ

CEM-MER DOĞALTAŞ

EMEK MERMER

METAMAR MERMER GRANİT MADENCİLİK

İşlenmiş Doğaltaş İhracatına En Çok Katkı Sağlayan Firmalar

DINC MERMER

HUKA DOĞALTAŞ

İZM İÇ VE DIŞ TİCARET

MEGAMER PROJE MERMER

TİRMAR MADEN

En Fazla Doğaltaş İhracatı Yapan 5. Firma

ANKAMER MADENCİLİK

En Fazla Doğaltaş İhracatı Yapan 4. Firma

TUREKS-GM MERMER

En Fazla Doğaltaş İhracatı Yapan 3. Firma

DÜNYA TAŞ

En Fazla Doğaltaş İhracatı Yapan 2. Firma

ŞUAYP DEMİREL

En Fazla Doğaltaş İhracatı Yapan Firma

AYTAN MERMER

Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülü

Nihat Kömürcüoğlu