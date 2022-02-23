"Magnezyum alaşımları için ikiz merdaneli döküm sistemi" işbirliği protokolü imzalandı

KOCAELİ - Yapılan protokol ile kurulacak olan ikiz merdane döküm sisteminde, döküm tekniklerinde üretilen ürünlerin kalınlıkları ek işlemlere gerek kalmadan doğrudan ince metal levhalar halinde üretilecek. Döküm kalınlığı 2-10 milimetre arasında olan ikiz merdane levha döküm yöntemi ile diğer yöntemlere göre hem yatırım maliyetinin hem de önceki döküm yöntemlerinde harcanacak zamanın düşük olmasını sağlanacak. Türkiye'de üretimi yapılmayan nadir ve özel alaşımların, kurulacak olan döküm tekniğiyle beraber Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve devamında bu stratejik alaşımların üretilerek ülkemize kazandırılmasına imkân sağlanacak. Bu yöntemle üretilecek alaşımlar havacılıkta, hava araçlarının gövdelerinde ve bağlantı aksamlarında; otomotiv sektöründe, elektrikli araçların hafifletilmesinde kullanılacak.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Senato Salonu'nda yapılan protokol törenine, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜBİTAK-MAM Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Saha İstanbul (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) Genel Sekreteri İlhami Keleş, Sima Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kırboz, GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu katıldı.

İmza töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Ülkemizde eşine ender rastlanan bir birlikteliğe imza atacağız, ülkemizde özellikle alüminyum levha ve magnezyum levha konularında üretime yönelik bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Ülkemiz için savunma sanayisi ve sivil sanayi için önemli katkılar sunacağına inandığımız Ar-Ge faaliyetleri olacak” dedi.

Üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile ideal bir işbirliği modelini hayata geçirdiklerini belirten TÜBİTAK-MAM Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, “ TÜBİTAK MAM olarak üniversite ve sanayi arasındaki önemli adımı atan pozisyondayız. Teknoloji hazırlık seviyesi olarak temel bilginin üretildiği üniversitelerle yine sanayimizin rekabet gücünü geliştirmek için aslında biz temel bilgiyi uygulamalı araştırmaya dönüştüren her türlü işbirliği ve araştırmanın içindeyiz. Sanayi ve üniversitelerimizle kol kola ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli teknolojileri geliştirmek istiyoruz. Burada bunun çok önemli adımını tüm paydaşlarımızla beraber atacağız” ifadelerini kullandı.

“Temel motivasyonumuz dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak”

Saha Genel Sekreteri İlhami Keleş ise yaptığı konuşmada, “Temel motivasyonumuz ülkenin dışa bağımlı olduğu konularda bu bağımlılığı ortadan kaldırmak üzere gerek sanayinin, gerek üniversitenin, gerek firmaların kendi özelindeki yeteneklerin konsolde edilerek buralardan milli yetenekler geliştirilmesi ve bu milli yeteneklerle milli teknoloji hamlesinin hayat bulması ve buna dair somut projelerle ilerleniyor olması. Buda o projelerden birisi. Adım adım böyle projelerle teknolojimizi yukarılara taşımaya gayret ediyoruz. Bu tür çalışmaların örnek olması ve çoğalmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Sima Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kırboz, tüm bilgi birikimlerini buraya aktarmayı hedeflediklerini belirterek ülkemiz adına hayırlı bir proje olmasını temenni etti. GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu işbirliği içinde yer alan paydaşlara teşekkür ederek, üniversite sanayi iş birlikteliklerinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından protokol imzalanarak aile fotoğrafı verildi. Buradaki programın ardından Protokol heyeti GTÜ Teknopark içinde yer alan Dronepark firmalarından FLY BVLOS Teknoloji firmasına teknik gezi gerçekleştirdiler.