Mahmut Gürcan, Kayseri iş dünyası ile buluştu

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve Kayseri ekonomisine ilişkin sunum yapan Mahmut Gürcan, “Türkiye 2003 ila 2020 yılları arasında dünyaya göre daha yüksek bir oranda büyüme gerçekleştirdi. 2020’nin ikinci yarısı itibariyle ihracatta güçlü bir toparlanma yaşadık” dedi. Kayseri’nin iller arası ihracatta 11’inci sırada yer aldığını kaydeden Gürcan, “Kayseri, hem cari fazla veren bir şehir hem de en yüksek ihracat yapan 11. şehrimiz. Ancak bu sırayı yeterli görmüyoruz. Hep birlikte çalışarak Kayseri’nin sıralamasını yukarı taşıyacağız, hedefimiz ilk 5’e girmek” diye konuştu.

“Reel sektör ve bankalar aynı gemide olduğunu unutmasın”

Programa kent protokolü ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Kayseri Sanayi odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin çevresinde yer alan 12 şehir için ticaret, lojistik ve sağlık merkezi konumunda olduğunu ve işletme sayısı bakımından da yüzde 3’lük oranla İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya’nın ardından 6’ncı sırada yer aldığını söyledi. Yaklaşık 2 bin civarı firma bulunan kentin Türkiye'nin büyüyen ekonomisine ivme kazandırdığını kaydeden Büyüksimitci, “Bu yıl hedefimiz olan 3.5 milyar dolar ihracatı rahatlıkla yakalayarak hatta bir miktarda geçerek yeni bir rekora imza atacağız” şeklinde konuştu. Büyüksimitci ayrıca bankalara da çağrıda bulunarak, “Kamu bankalarımız dışındaki bankaların, Merkez Bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14'e düşmesine rağmen son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30'lar seviyesinde, hatta kredili mevduat hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakârlık yapmalıyız. Reel sektörün ve bankaların aynı gemide olduğunu unutmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kayseri, Türkiye’ye yük olan değil, yükünü alan bir şehir”

Önceki dönem Enerji Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, Kayseri’ni Türkiye ekonomisindeki özgül ağırlığına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye’nin güncel ekonomik aksiyonlarına yönelik konuştu. Yıldız’ın konuşmasının satır başlıkları şu şekilde oldu: “Ekonomik sınırların kalktığı bir dünyada yaşıyoruz. Pandemi dünyayı tehdit etti ancak aynı zamanda da yeni fırsatlar ortaya çıkardı. Kayseri, Türkiye’ye yük olan, yükünü alan bir şehir. Üç bankamızın Kayseri’de yaptığı çalışmaya göre şehrimizde yastık altında toplam 3 milyar dolar var. Öte yandan kiraların bile dövizle gerçekleştiği bir kent. Ancak tüm bunlara rağmen cari fazla veriyoruz ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Öte yandan istihdam bizim için çok önemli. Türkiye, pandeminin yaşandığı iki yılda 2 milyon kişiye daha istihdam yarattı.”

“Yeni ekonomi modeline güveniyoruz”

Toplantının ev sahipliğini yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda bu ekonomi modelimizin iyi bir tarım politikasıyla desteklenmesi gerekir. Yeter ki arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım. Bizim de isteğimiz olan öngörülebilirlik ve istikrar uğruna alınan önlemleri olumlu ve pozitif buluyoruz. Kur korumalı mevduat hesabı, İhracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi gibi önümüzü göreceğimiz, maliyet hesabı yapabileceğimiz bir durum bir ortam oluşacağından olumlu karşılıyoruz” diye konuştu. Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da söz aldı. Kayseri’deki birlik ve beraberliğe dikkat çeken Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a başarılar dileyerek, kent iş dünyası için yapılacak işbirliklerinde her zaman destek olacakları vurgusunu yaptı.