Makedonya’dan Antalyalı sanayicilere yatırım daveti

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademoski, Antalyalı sanayicileri yatırım için ülkesine davet etti. Ticari iş birliklerini değerlendirmek amacıyla Balkan ülkelerine ziyaretlerde bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile bir araya gelen Ademoski, Makedonya’da Antalyalı sanayicilere yatırım fırsatları sunacak çalışmaları anlattı. MATTO Başkan Yardımcısı, Halk Bank İcra Kurulu Üyesi Buket Gerecçi, Yönetim Kurulu Üyesi Slobodan Traykov ve Denetleme Kurulu Üyesi Adnan Akşar’ın da yer aldı buluşmada konuşan MATTO Başkanı Ademoski, MATTO’nun çalışmaları ile Kuzey Makedonya’da yatırım fırsatları ve Yunanistan sınırındaki Gevgeli’de 50 hektar büyüklüğündeki Serbest Bölge hakkında bilgi verdi. Serbest bölgenin genişletileceğini belirten Ademoski, “Serbest bölgede 50 hektarlık alan daha genişletilecek. Burada özellikle Türkiye’den gelecek yatırımcılara rezerve edilecek ve özellikle Türk yatırımcılara önemli destekler sağlanacak. Antalyalı sanayicilere yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Türk firmalarına ihracatta lojistik avantaj sağlayacak

Ali Bahar ise, Antalya OSB ile Makedonya arasında ticaret köprüsü kurmak istediklerini belirtti. Bahar, serbest bölgenin, Antalya OSB sanayicileri tarafından Balkanlar’a ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracatı artırmada önemli bir üstünlük sağlayabileceğine dikkat çekti.

Antalya OSB bünyesinde oluşturacakları çalışma grubu ile süreci yakından takip edeceklerini ve bölge sanayicilerinden oluşan bir heyet ile Kuzey Makedonya’ya ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini vurgulayan Ali Bahar, şöyle devam etti: “Heyet programı kapsamında Antalya OSB sanayicileri ile Makedon iş insanlarının yüz yüze görüşmeler yapıp yatırım, ortaklık ve iş birlikteliği olanaklarını değerlendirecekleri bir toplantı organize edeceğiz”

Kuzey Makedonya’ya ihraç ettikleri başlıca ürünler arasında turunçgiller, tekstil, beyaz eşya, mobilya ve metal gibi ürünlerin yer aldığını dile getiren Ali Bahar, “Antalya OSB’de söz konusu ürünlerin üst segment üretimini yapan birçok firmamız bulunuyor. Gevgeli’de kurulan serbest bölge ise Avrupa ülkelerine yakınlığı ile Türk firmalarına ihracatta önemli bir lojistik avantaj sağlayacak. Ayrıca burada yatırımcılara sunulacak destekler ve Balkan ülkelerinin Türk ürünlerine olan ilgisi, Antalya OSB sanayicilerine yeni fırsatların ve yeni ihracat pazarlarının kapılarını aralayacak potansiyele sahip” diye konuştu.

Makedonya ile ilişkileri bir üst kademeye taşımanın, her anlamda iki ülkeye artı değerler katacağını ifade eden Ali Bahar, şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçte tüm bu fırsatları yerinde görmek ve incelemek için en kısa sürede sanayicilerimiz ile birlikte Sayın Ademoski’nin misafiri olup, kapsamlı bir ticaret heyeti programı organize edeceğiz. MATTO’yu ve iş insanlarını da Antalya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız” dedi.