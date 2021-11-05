Makine Mühendisleri Odası’ndan doğalgaz kullanım önerileri

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kış mevsimiyle birlikte doğalgazlı kombi ile bireysel ısıtma sistemi kurulumuna yönelik taleplerde artış gözlemlendiğini söyledi. Enerji maliyetlerindeki yüksek artışların doğalgaz ısınma sistemlerini daha verimli kullanmak için birtakım önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirdiğini belirten Prof. Dr. Atmaca, ‘’Doğalgaz ısınmasında hem ilk kurulumda hem de mevcutların kullanımında yaptırılacak bakım ile verimlilik sağlamak mümkündür” dedi.

Verimlilik için öncelik bakım

Tüketicilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Atmaca, şöyle devam etti. ‘’Doğalgazın verimli kullanımı için öncelik, var olan sistemlerde kombi yıllık bakımları yaptırılmalı. Sular sert ve kireçli. Eşanjörü temizlenmemiş bir kombi yakıtın enerjisinin yeteri miktarda suya aktarılmadan bacadan atılması yani verimsiz kullanılması anlamı taşıyacaktır. Tüm bu yüzeylerin bakımlar sırasında dikkatlice kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekmektedir.

Konut ve iş yerlerinde doğalgaz ısıtma sistemleri kurdurmak isteyen kullanıcıların mutlaka mühendis bulunduran işletmeleri tercih etmelerini isteyen Prof. Dr. İbrahim Atmaca, verimli doğalgaz kullanımı için şu önerilerde bulundu.

‘’Baştan hatalı kurulmuş tesisat, konforsuz ısınmaya neden olabileceği gibi enerjinin verimsiz kullanılmasına ve ciddi yakıt maliyetlerine neden olmaktadır.

-Öncelikle konutun ısıtma kapasitesi hesaplamalara dayalı olarak doğru belirlenmeli. Doğru belirlenen kapasite, kombi tercihi ve radyatör boyutları üzerine de etken olacaktır.

-Kombi cihaz ve radyatör boyutlarının gereğinden düşük kapasitede seçilmesi yetersiz ısınma ve konforsuzluğa, gereğinden yüksek kapasitede seçilmesi ise hem yüksek ilk yatırım maliyetlerine hem de sistemdeki aç-kapa sayısının artmasına bağlı arızalara sebep olabilecek unsurlardır. Mühendislik hesaplamalarıyla yapılacak kurulum bu handikapların önüne geçecektir.

-Tesisatın kurulumunda bir diğer önemli unsur genellikle sıva altlarında kalan ısıtılmış suyu taşıyan boruların daire içerisindeki dağılımı ve kullanılan boru çapıdır. Bu borular mümkün olduğunca az sayıda dirsek kullanılarak, en kısa mesafeden radyatöre ulaştırılması sistem verimliliği açısından önemlidir.

-Doğru boyutlandırılmayan ve uygulanamayan borulamanın bir kısım radyatörde ısınmama, az ısınma, dengesiz ısınma gibi sorunlara da neden olabileceği unutulmamalıdır.’’

MMO Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, piyasada tamamen yoğuşmalı kombilerin satıldığını, bununda sevindirici olduğunu bildirdi. Yoğuşmalı kombilerin yüzde 5 ile 15 arasında daha fazla verimli çalıştığına dikkat çeken Atmaca, yoğuşmalı kombi kullanımında radyatör boyutlarının biraz büyük olması gerektiğine dikkat çekti. Ticari kaygılarla daha düşük fiyat sunabilmek için yoğuşmalı kombilerin yanında düşük radyatör boyutlarının kullanıcıya önerildiğini ifade eden Atmaca, ‘’Bu durumda sistemde yoğuşmalı kombi olsa da yakıtın yoğuşma ısısından yararlanılamamaktadır. Kurulan bir sistemden maksimum verimi elde edebilmek için ciddi mühendislik hesapları gerekmektedir” dedi.

Oda sıcaklıkları kontrol altında tutulmalı

Prof. Dr İbrahim Atmaca, doğalgaz ile ısınan bir konutta, oda istenen sıcaklığa geldiğinde ısıtma devresini kesecek şekilde kontrol altında tutan oda termostatlarının veya radyatör üstü termostatik vanaların enerji verimliliği için mutlaka tercih edilmesini önerdi. Oda termostatlarının yerleşiminin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, şöyle devam etti.

‘’Yalıtımsız bir dış duvara yerleştirildiği zaman, soğuk yüzeyden dolayı termostat odanın ısınmadığı izlenimini algılayarak kombinin sürekli çalışmasına sebep olabilmektedir. Termostatlar mutlaka iç duvar yüzeylerine yerleştirilmeli.

-Bir başka kontrol yöntemi de radyatör girişinde bulunan termostatik vanalar. Bu vanalar ile radyatöre giren akışkan miktarı, odanın sıcaklığına bağlı olarak ayarlanabilmekte ve böylece tasarruf sağlanabilmektedir.

-Enerjinin verimli kullanımı için bu kontrol teknolojileri bireysel ısıtmada muhakkak tercih edilmelidir.

-Geleneksel kışlık kıyafetlerle maksimum 22 santigrat oda sıcaklığı idealdir, enerji verimliliği açısından önerilen en üst sıcaklıktır ve kullanıcılar oda veya radyatör termostatlarını buna göre ayarlamalıdır.

-Radyatörlerinin önlerini koltuk, perde, mobilya gibi eşyalar ile kapatılmamalı. -Estetik görünmesi için radyatörlerin mobilya ile kaplanması son derece hatalıdır ve hem konforsuz ısınmaya hem de enerjinin verimsiz kullanımına neden olmaktadır.’’