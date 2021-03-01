Makro Tarım, gübre ihracatçısı Çin’e gübre satıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Makro Tarım ortağı ve Genel Müdürü Harun Öztürk, pandemi nedeniyle tarım sektörünün dünya genelinde önemli hale geldiğini ve ülkelerin gıda güvenliği için bu sek töre yatırım yaptığını söyledi.

Bunun da gübre üretim ve ihracatını artırdığını belirten Öztürk, şirketlerinin de bunu fırsata çevirdiğini kaydetti. Şirketin, 2019’da 20 milyon lira olan cirosunu 2020 yılında yüzde 55 artırarak 31 milyon liraya çıkardıklarını kaydeden Öztürk, toplam cironun yüzde 55’inin ise 22 ülkeye gerçekleştirilen ihracattan sağlandığını ifade etti. Öztürk, ‘Herkes Çin’den gübre alırken Çin’e gübre ihraç etmeye başladık’’ dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldıklarını ifade eden Öztürk, ‘’2021 yılında da En Hızlı Büyüyen Şirketler listesinde yerimizi alacağımızı düşünüyoruz’’ diye konuştu. Bor içerikli gübre ve spesifik jel özellikli gübre üretimi de yaptıklarını anlatan Harun Öztürk, kendi marka ve tescilli patentiyle sadece bor içeren jel gübre ürettiklerini belirtti.