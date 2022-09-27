MAKTEK Avrasya 2022'de TFON Makine’ye büyük ilgi

Burcu SUNA



KONYA - Makinelerinin dünya ve Türkiye standartlarına uygunluğunu yerli üretim ve CE belgelerini alarak tescillediklerini söyleyen TFON Makine Genel Müdürü Ahmet Yavuz Güngör, “Türkiye’de ilk ve tek olarak “Tfon Leveltech Doğrultma ve Gerilim Giderme Makinemiz” Atılım üniversitesi Kalıntı Gerilme Ölçüm Testinden başarıyla geçmiştir. Bu makinemiz yerli ve milli üretilerek malzemelerdeki gerilimi alarak düzleştirilmesinde büyük önem arz etmektedir” dedi.

Avrasya’nın en büyük makine sektörü buluşması olan MAKTEK Avrasya 2022 Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan Manuel Çapak Alma Makinesi ile Çapak Alma ve Doğrultma ve Gerilim Giderme makinelerinin sağladığı avantajı ve verimlilik konusundaki katma değerleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Güngör, “İlk günden itibaren gelen yoğun talebi tüm enerjimizle karşılıyoruz. Bu ilginin güzel bağlantılara ve yeni projelere dönüşmesi hem müşterilerimizi hem de bizleri mutlu etmektedir. Yerli ve milli üretim olan makinelerimize yurt içi ve yurtdışından aldığımız çok fazla talepten dolayı en kısa zamanda yeni yatırımlar ve istihdam alanları için çalışmalarımız başlamıştır. En kısa zamanda yurt içi ve dışında vereceğimiz bayiliklerle tedarikçilerimize daha hızlı hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Tfon ailesi olarak dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerinin makinelerine gösterdikleri yoğun ilgiden oldukça memnun olduklarını söyleyen Güngör, her zaman en iyisini yapmak olan vizyonlarıyla bu başarma hikayesine tanıklık etmek ve kalitelerini görmek isteyen herkesi standlarına beklediklerini duyurdu.