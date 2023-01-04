Malatya, balık yavrusu üretimine yöneldi

Balık yavrusu üretiminde önemli konuma sahip Malatya’da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin artması bekleniyor. Kentte üretilen alabalık yavruları ve yumurtaları, Malatya’nın civar illeriyle Karadeniz’e kıyısı bulunan kentlere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, kentin, kuru kayısı üretimi ve ihracatından sonra balıkta da adından söz ettirdiğini söyledi. Kentteki girişimcilerin son yıllarda bu sektöre yoğun yatırım yaptığını belirten Macit, “Geçmiş yıllarda üretim miktarımız 3 bin ton civarındayken 9 bin tonlara çıktı. Yeni yatırımcılar tesis kurmaya başladı, 2023’te üretimin 15 bin tonlara çıkmasını bekliyoruz. Tük somonu ve alabalık ihracatımız da var, iç piyasaya da satıyoruz” diye konuştu. Kentte balık üretimini artırmaya yoğunlaştıklarını vurgulayan Macit, bu yıl 52 milyon yavru balık ürettiklerini, 2023’te bu sayıyı 60 milyona çıkaracaklarını duyurdu. Yatırımların tamamlanmasıyla da 100 milyon yavru balık üretebileceklerini söyleyen Macit, yavru balığın yanında yumurta satışının da olduğunu, somon üretiminde kullanılan alabalıkların dişi olmasının istendiğini ifade etti.

“Kilogramını 11 euroya satılıyor”

Tahir Macit, kentin yıllık 120 bin ton balık üretim kapasitesi olduğunu dile getirerek, yeni yatırımcıları kente beklediklerini dil getirdi. Yavru alabalıkları civar illere sattıklarını belirten Macit, bu sektörün karlı bir sektör olduğunu, ihracat problemi olmadığını, birçok ülkeye alabalık ve Türk somonu ihracatı yapıldığını ve kilogramının 11 euroya satıldığını aktardı. Bazı girişimcilerin Karadeniz’de tesis kurduğunu ve buradan aldıkları alabalık yavrularını yetiştirip Türk somonuna çevirdiklerini anlatan Macit, “İç sularda yavru balık üretiminde birinci sıradayız. Kaynak sularda, havuzda balık üretenleri yavru balık üretimine yönlendiriyoruz. Onlara teknik destek ve danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.

Doğanşehir ilçesinde alabalık yavrusu üreten Gökçe Dulkadir de burada balık üretim tesisi kiralayarak sektöre giriş yaptığını söyledi. Tesisinin yıllık 14 milyonluk kuluçka, 134 ton ise porsiyonluk balık üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Dulkadir, şunları kaydetti: “Fotoperiyot sistemini kurarak 14 milyonluk kapasitemizi 30 milyon civarını çıkardık. Işıklarla gece gündüz olayını gerçekleştiriyoruz. Normalde yılda bir defa yumurtlayan balıklar, yılda iki defa yumurtladı. Piyasada çok talep gören dişi yavru ve dişi yumurta üretimini gerçekleştirdik. İhracattan dolayı yavru alabalığa ciddi talep var, kendimizi bu işe odakladık.”