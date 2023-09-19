Malatya hal binası acil tadilat bekliyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sebze Meyve Hali’ni ziyaret ederek, sebze ve meyve komisyoncularıyla görüştü.

En önemli sorunlarının hal binasında oluşan deprem hasarları olduğunu belirten esnaf, yetkililerin hiçbir sorumluluk almadıklarını ve yalnız bırakıldıklarını söyledi.

“Tadilat bir an önce başlamalı”

Sebze meyve halinin Malatya’da önemli bir ticaret merkezi olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, “Hal binası ve esnafımız adeta kaderine terk edilmiş durumda. Hal binası 6 Şubat depremlerinde ciddi manada hasar almış. Özellikle ofis olarak kullanılan asma katlar darmadağın. Esnafımız, tehlike arz eden bu ortamda ticaretini sürdürmeye çalışıyor.

Deprem sonrası iş hacimleri yüzde 50’nin altına düşen esnafımızın tadilat maliyetini kaldıracak durumda değil. Resmi kurumlar tarafından hasar tespiti dahi yapılmayan hal binasının bir an önce tadilat edilmesi gerekiyor” dedi. Hal binasında yüzde 125 oranında yapılan kira zammına tepki gösteren Sadıkoğlu, “Hal esnafımız kira bedellerinin deprem sonrası artırıldığını da dile getirdi.

Dünyanın her yerinden yardım elinin uzatıldığı bir şehirde ticareti yerle bir olmuş esnafın işyerlerine zam yapılmasını, üstelik yüzde 125 oranında zam yapılmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Yeniden değerlendirilip, gerekirse indirim yapılmalı. Artan kira bedelleri doğrudan ürünlerin fiyatlarına yansıyor, bu da domino etkisiyle vatandaşının alım gücünü olumsuz etkiliyor. Hal esnafımızın sorunlarının takipçisi olacağız” diye konuştu.