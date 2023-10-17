"Malatya tekstildeki avantajını kaybedebilir"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, OSB’de ve şehrin farklı noktalarında faaliyet yürüten tekstil firmalarını ziyaret etti. Deprem sonrası şehrin önemli ölçüde göç verdiğini, bu durumun da firmalarda personel sorununa yol açtığını kaydeden Sadıkoğlu, en fazla personel sıkıntısı yaşayan sektörlerin başında tekstil sektörü geldiğini söyledi.

Firmaların deprem etkilerinden tamamen arınması için kapsamlı desteklere ihtiyaç olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Deprem sonrası önemli ölçüde personel sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut personeli koruyabilmek ve gidenleri de geri döndürebilmek için Malatya’nın cazip hale getirilmesi gerekiyor.

Bunun tek bir yolu var ve her platformda dile getiriyoruz. İşverenin her bir personel için devlete ödediği paylar en az 1 yıl personele ödenmesi için gerekli düzenleme yapılmalı. Devlet desteği ile asgari ücretin üzerinde bir maaş sistemi, personeli korumak ve gideni de geri döndürmek için faydalı olacaktır” dedi.

“Tekstil ve konfeksiyon ihracatımız düşüyor”

Tekstilde bölgenin üretim üssü konumunda olan Malatya’dan ihracat rakamlarının düştüğüne vurgu yapan Sadıkoğlu, “2023 yılının ilk 9 ayında şehrimizden tekstil ve konfeksiyon sektöründe önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşüşle 15 milyon 151 bin dolar ihracat gerçekleştirdik.

Bu düşüşün en önemli sebebi elbette depremle birlikte giden personeller ve düşen üretim. Şehrimiz tekstilde bölgenin üretim üssü konumunda. Yakaladığımız bu ivmenin korunması, başka şehirlere kaymaması için ihracatçı firmalarımız desteklenmeli, fason üretim yapan atölyelerimizdeki iş kaybının önüne geçecek adımlar atılmalı” diye konuştu.