Malatya'da 47 bin 367 metrekarelik bahçe icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 parçadan oluşan toplam büyüklüğü 47 bin 367 metrekare olan arsa icra yoluyla satışa sunulacak.

İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

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