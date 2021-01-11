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Malatya'da 47 bin 367 metrekarelik bahçe icradan satılık

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesinde 47.367 m² bahçe mahkemeden açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 parçadan oluşan toplam büyüklüğü 47 bin 367 metrekare olan arsa icra yoluyla satışa sunulacak. 

İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız

 

 

 