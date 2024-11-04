Malatya'da 8 bin 675 çocuğa 'ÖNEM' verilecek

Herkesin eşit şartlarda dünyaya gelmediğini belirten Malatya Valisi Seddar Yavuz, ÖNEM projesinin ilkini 2009'da İstanbul'da başlattıklarını, daha sonra görev yaptıkları tüm illerde uyguladıklarını anımsattı. Yavuz, hedef kitlelerinin yetim ve öksüz, parçalanmış aile çocukları, evinde bağımlı bulunan bireyler, anne veya babasından biri cezaevinde bulunan veya psikolojik sorunu bulunan çocuklar olduğunu bildirdi.

Kapsayıcı bir toplumsal sorumluluk projesi

İlgi, sevgi ve şefkat açığını barındıran bireylere yönelik çeşitli faaliyetleri kapsayan bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Yavuz, "Sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerle evlatlarımıza doğru rol model olabilmek, evlatlarımızı dış etkenlerden korumak, onlara sorun çözme becerisi kazandırmak, kişilik inşasında destek olmak, milli ve manevi değerleri içselleştirerek davranış haline dönüştürülmesine rehberlik etmek üzere onların içinde var olan iyilikleri, güzellikleri daha da arttırmak ve ortaya çıkarmak istiyoruz. Proje bilimsel bir süreci de ifade ediyor. ÖNEM toplumsal bir projedir. Valiliğimizin koordinasyonunda çocuklarımıza doğru rol model olabilecek herkesin içinde bulunduğu, kapsayıcı bir toplumsal sorumluluk projesidir. Evlatlarımızın elinden sımsıkı tutacağız, hayata hazırlayacağız. Onların sosyal, kültürel, psikolojik ve fiziksel gelişimine katkı sunacağız ve evlatlarımızı vatanımıza, milletimize faydalı birer birey olma yolunda onlarla birlikte yürümek istiyoruz" dedi.