Malatya’da konteynerdeki esnafa yıl sonuna kadar süre talebi

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6 Şubat depremlerinin ardından 21 metrekarelik konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışan esnaf için tahliye süreci başladı. Şehir merkezindeki yeni çarşıların önemli bölümünün tamamlanması ve işyeri teslimlerinin başlamasıyla geçici ticaret alanlarındaki konteynerlerin boşaltılması için tebligatlar gönderildi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni işyerlerinin teslim edilmeye başlanmasının ekonomik toparlanma açısından olumlu olduğunu ancak tüm işletmelerin aynı koşullara sahip olmadığını söyledi.

Hak sahibi olmayan kiracı esnaf da var

Bazı işletmelerin henüz yeni işyeri teslim alamadığını belirten Sadıkoğlu, deprem öncesinde kiracı olan ve yeni işyerlerinde hak sahipliği bulunmayan esnafın da çözüm beklediğini ifade etti. Yeni işyeri teslim edilen bazı işletmelerin ise altyapı eksiklikleri nedeniyle henüz ticari faaliyete başlayamadığını kaydetti.

Ekonomik koşullar nedeniyle yeni bir işyeri kiralayamayacak durumda olan esnafın da bulunduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, tahliyelerin bu işletmelerin ticari faaliyetlerini sona erdirmesine yol açabileceğini dile getirdi.

“Hiçbir esnafımız gidecek yeri olmadan çıkarılmasın”

Konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelere 2026 yılı sonuna kadar süre tanınmasını isteyen Sadıkoğlu, bu dönemde yeni işyerlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve hak sahipliği ile teslim süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Sadıkoğlu, hak sahibi olmayan kiracı esnafın yeni işyerlerine erişimi için de çözüm geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Depremde işyerlerini ve sermayelerini kaybeden esnafın konteynerlerde de olsa ticaretini sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Sadıkoğlu, Malatya’nın ekonomik toparlanmasının yalnızca binaların tamamlanmasıyla değil, ticari faaliyetlerin yeniden canlanmasıyla mümkün olacağını söyledi. Sadıkoğlu, son esnaf kalıcı ve güvenli işyerine kavuşana kadar konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.