"Mali disiplini sağladık maliyetleri düşürdük"

Ziya İPEK

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, 2019 yılında Zeydan Karalar’ın görevi devraldığında, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde maaşların dört ay ödenemediğini ve 4,5 milyarlık bir borç stoku bulunduğunu, gelirin 4 katına yakın borç olduğunu söyledi.

Göreve gelmeleriyle birlikte kamu hizmetlerinden şehri mahrum bırakmadan mali disiplin başlattıklarının altını çizen Halisçelik, “Mali disiplin içinde mevcut geliri artırmak ve yeni gelirler yaratmak var, gereksiz giderleri azaltmak var, şatafattan uzak olmak var, kiralama yerine satın alma var, açık ihaleyle küçük alımlar yapacağınıza toptan alım yaparak maliyeti düşürmek var. En önemlisi de işin merkezinde verimlilik artışı var. Yani aynı işi daha ucuza yapmak ya da aynı parayla daha çok iş yapmak önemli” diye konuştu.

“Son iki yıldır bütçe fazlası veriyoruz”

Şu an geldikleri noktada 10 milyarlık bütçe yapabildiklerini, son iki yıldır da bütçe fazlası verdiklerini kaydeden Halisçelik, belediyeyi devraldıkları dönemde döviz cinsinden 750 milyon dolarlık borcun bugün 200 milyon doların altına indiğini anımsattı. 30 belediye arasında döviz riski en az olan belediye haline geldiklerini ifade eden Halisçelik, metrodan kaynaklı döviz borcunun sadece 1,5 milyon dolarlık 2 taksiti kaldığına dikkat çekti.

Halisçelik, Hazine’ye kalan borcun 800 milyon lira düzeyine indiğini, kamu borçlarını 2032 yılına kadar yaydıklarını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aldıkları değerlendirmelere göre ise büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek kredi notu alanlar arasında olmayı başardıklarını bildirdi. Adana’nın ulaşım ana planında iki yıl boyunca 2050 vizyonuyla hazırlandıklarını dile getiren Halisçelik, “Planlarımızı kentin tüm paydaşları ile birlikte yaptık.

Adana’da 2050 yılında nüfusun ne olacağı, trafikteki araç sayısı, yeni sanayi alanlarından OSB’lere ve çevre illerdeki gelişmelerin Adana’ya etkisine varıncaya kadar tüm etkenleri göz önüne aldık. Sağlık sektörü, eğitim sektörü, okullar nerede açılacak gibi konuları üniversiteler, kamu kurum kuruluşlarının görüşleri çerçevesinde şekillendirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, plana yazdığımız 6 tramvay hattından 5’ini onayladı. Planımız ağustos ayındaki Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde geçti” diye konuştu.

“Kredi notlarımız yüksek, kredi alabiliyoruz”

2022 yılı içerisinde 4 büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s, JCR, Standard & Poor’s, Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmeye göre; gerek Türkiye gerekse büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek kredi notu alan belediyelerden biri olmayı başardıklarını kaydeden Halisçelik, “Aldığımız kredi notlarının da katkısıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 3 yıl geri ödemesiz, 12 yıl vadeli 62,9 milyon euroluk kredi verilebilmesi için karşılıklı görüşmeler başlatıldı ve süreç olumlu bir şekilde ilerliyor” dedi.