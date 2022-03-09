Maliyet artışı tüketiciye ekonomik satışı engelliyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Girişimci Damla Edes Öz, “Karton koli 12, kargo minimum 30 TL, toplam 42 TL. Kutunun içinde ürünün maliyeti yok. Kolinin içine ne koyabiliriz ki 42 TL olan operasyon masrafı çıksın” dedi.



Seferihisar ve Aydın’da kiraladıkları toplam 78 dönüm arazide coğrafi işaretli sakız enginarı yetiştirerek sezonluk olarak tüketiciye ulaştırdıklarını kaydeden Öz, “Bu işe başlarken hedefimiz horeca(otel, restoran, kafe) pazarıydı. Hasadın ilk haftasında pandemi yaşandı. Horeca konseptiyle yola çıkarken, benim lojistik geçmişim ve kurumsaldaki tecrübelerimizi birleştirerek son tüketiciye döndük. Sürece çok kolay adepte olarak olası sıkıntıları lehimize çevirebildik” dedi. Öz, pandeminin ardından enerji başta olmak üzere tüm girdi kalemlerinde yaşanan artışların 3- 4 yıl olarak öngördükleri yatırımın geri dönüş süresini 5- 6 yıla çıkardığını belirterek şöyle devam etti, “5 yıl önce zeytinyağı ile başlayan girişimcilik hikayem ortağım Barış Soyuer ile bugün enginar ve ekinezya ile devam ediyor. Toprağına iyi bakalım, daha iyi ürün alalım diyerek iyi tarım sertifikalı üretim yapıyoruz. Bunda çok iyi gidiyoruz. Temiz üretim yapıyoruz. Aracısız satış ve komisyonları azaltmak için kurduğumuz e- ticaret sitesiyle pazaryerlerinde mağazalar açtık. Ancak son dönemde reklam, komisyon, paket, kargo gibi operasyonel maliyetlerde yaşanan artış karşısında toptan satışa ağırlık vermek zorunda kaldık. Bugün karton kolinin adedi 12, kargo minimum 30 olmak üzere toplam 42 TL. Kutunun içinde ürünün maliyeti yok. Kolinin içine ne koyalım ki 42 TL olan operasyon masrafı çıksın.”