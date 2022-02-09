Maliyet artışlarıyla mermer üretimi durma noktasına geldi

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYONKARAHİSAR - Elektrik ve mazot fiyatındaki artışla üretimin durma noktasına geldiği mermerin başkenti Afyon’da sektör yetkilileri, devletin üretim ve istihdamı koruyacak tedbirler almasını istiyor. DÜNYA’ya konuşan sektör yetkilileri, “Sadece elektrik, mazot ve işçilik maliyetleri bir ayda üretim maliyetini 350 bin lira artırdı. Karsız ve öz sermayemizden harcayarak çalışıyoruz. Bu maliyetlerle 2-3 aya kadar küçülmek ve istihdamı azaltmak zorunda kalacağız. Sektörümüzün kullandığı mazot ve elektrik fiyatlarında indirim yapılmasını talep ediyoruz” diyor.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muammer Çakmak, kurdaki aşırı yükseliş ve dalgalanma, yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışın mermer sanayicilerini derinden etkilediğini, elektrik fiyatlarındaki yüzde 127, mazotta ise yıllık yüzde 115 oranındaki artışla birlikte üretimin sürdürülebilir olmaktan çıktığını kaydetti.

“Mermer sektörü geleceğinden endişeli”

Üretimin devam edebilmesi için yetkililerden çözüm istediklerini kaydeden Muammer Çakmak, şunları söyledi: “Deniz ticareti ve ulaşımına sağlanan mazot indirimi gibi bir indirim istiyoruz. Elektrikte de indirim bekliyoruz. İhracat odaklı çalışan mermer sanayicisi sektörün geleceğinden endişe ediyor. Üretimde kullandığımız malzemeler, testere, soket abresiv, elmas teller, mermer bağ sağlamlaştırıcı ve epoksi reçine gibi her türlü sanayi ürünün fiyatı aşırı yükseldi. Ancak sanayicimiz hem iç piyasa hem de yurt dışı pazarlarda fiyat artışı yapamıyor. Sektörde üretimin devam etmesi için motorin ve elektrik fiyatlarında indirim yapılarak mermer sanayicisine destek verilmesini talep ediyoruz.”

“En karanlık yılımızı yaşıyoruz”

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis ve Mermer İhracatçıları Meslek Komitesi Üyesi Şaban Ceylan, elektriğe gelen zamların yıllık yüzde 450’ye ulaştığını ancak mermer sanayicisinin bu zamları fiyatlara yansıtamadığını vurguladı. Ceylan, ”Sadece kasa fiyatı bile son birkaç ayda 100 liradan 290 liraya ulaştı. Üretimde kullandığımız bazı girdilerin fiyatı yüzde 300-400 oranında arttı. Dolar kurunun ihracatçıya yansıması ise yüzde 40 civarında. Bu ihracatçının lehine gibi algılanıyor. Oysa biz artan kur nedeniyle ihracat fiyatlarımızı yükseltemiyoruz. İç piyasa fiyatlarımızı arttırdığımızda ise satışlarımız düştü. Hem yurt içinde hem de yurt dışında müşterilerimizle sorun yaşıyoruz. Fiyat belirleyemiyoruz, önümüzü göremiyoruz” diye konuştu. Ceylan, “Bu maliyetlerle üreticiye ‘frene basın, çalışmayın’ deniyor. İhracatta en parlak yıl deniyor ancak biz en karanlık yılımızı yaşıyoruz” dedi.

“Firmalar personel azaltmaya başladı”

Enerji ve personel giderlerinin sektörü zor duruma soktuğunu dile getiren ATSO Meclis Başkanı Dr. M. Sıtkı Merdivenci, dolardaki hızlı dalgalanmanın özellikle ihracatçı firmalarda ciddi sıkıntılar yarattığını belirtti. Merdivenci, şöyle konuştu: “Ocakta yapılan zamların faturalara yansımasıyla bugün yüzleşiyoruz. Bu maliyetlerle üretim yapamadığımız an firmalarımız çalışan sayısının azaltmaya başlayacak. Bazı firmalarımızda işten çıkarmaların başladığı bilgisi geliyor. İlerleyen günlerde bu daha da artacak. Uzun zamandır piyasaları etkisi altına alan belirsizliğin giderilmesi ve güven ortamının sağlanması gerekiyor. İlaveten sektördeki üretimin ve istihdamın devamı için en yüksek gider maliyetlerimiz olan elektrik ve akaryakıtta indirim yapılmasını istiyoruz.”