“Maliyetler düşmezse istihdam, üretim, ihracat daha da azalacak”

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı rakamlarına göre Gaziantep’ten mayıs ayında 736 milyon 764 bin dolar ihracat yapıldı. 2020 yılından bu yana ihracatta ivme yakalayan kent, uzun bir aranın ardından ilk en çok ihracat yapan iller sıralamasında bir basamak geriledi. 2020 yılını 5. sırada tamamlayan Gaziantep, aylık bazda en son 2021 Ekim ayı ihracatında 6’ncılığa gerilemiş, sonraki aylarda ise Ankara’nın önünde 5. sırada yer almıştı. Son olarak açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarında kent, tekrar 6’ıncılığa geriledi.

“Üretim desteklenmeli, kolaylaştırıcı tedbirler devreye alınmalı”

Mayıs sonu itibariyle aylık ve 5 aylık dönemde Ankara’nın gerisine düşen Gaziantep’in ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Küresel ekonominin çıkmaza girdiği, koşulların her geçen gün biraz daha ağırlaştığı bir dönemde özveriyle çalışan, üretim ve ihracatıyla ülke ekonomisini ayakta tutan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve değer üreten herkese teşekkür diyorum” dedi. Değerlendirmesinde artan maliyetlere de dikkat çeken Ünverdi, tedbir alınması için büyük bir çaba içerisinde olduklarının altını çizdi. Ünverdi, “Her platformda yüksek maliyetlerin sanayi sektöründe etkisini artırdığını anlatıyor, bu yönde önerilerimizi hazırlamış olduğumuz raporlar halinde ilgili mercilere iletiyoruz. Gaziantep ölçeğinde yaşanan ekonomik gelişmeler tüm Türkiye için belirleyici ve öncü göstergedir. Bugün şehrimiz üretim, ihracat ve istihdamı ile pandemiden buyana tüm sorunlarına rağmen üstün çaba gösteriyor. Sanayi ve ihracat ülkemiz ekonomisinin omurgasıdır. Ekonomimizi ayakta tutmak için üretimin desteklenmesi, maliyetlerin düşürülerek firmaların rekabet gücünün artırılması, kolaylaştırıcı bir dizi tedbirin devreye alınması gerekiyor. Gaziantepli sanayiciler olarak bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, ülkemiz için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya da hazırız” diye konuştu.

“Artan maliyetler karşısında devletten destek bekliyoruz”

İhracat performansıyla parmak ısırtan Gaziantepli ihracatçıların bu başarısını giderek artan maliyetlerin sekteye uğratabileceğine dikkat çeken Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatta yaşanan düşüşte mayıs ayında resmi tatiller sebebiyle iş günü kaybının da etkili olduğunu söyledi. Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gaziantep; üreten, değer katan, milletinin refahı için durmaksızın çalışan bir şehir. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için bizler de elimizden geleni yapıyor, üyelerimizin her an yanında duruyoruz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda ihracat verilerimizi olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri önlemek için de devletimizden destek bekliyoruz. Resmi tatiller sebebiyle iş günü kaybı yaşamamızın da etkisiyle mayıs ayı ihracatında bir gerileme gördük. Fakat esas çekincemiz giderek artan ve taşınamaz bir yük haline gelen maliyetler. Son olarak elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar iş insanlarımızı gerçekten zor durumda bırakıyor. Dün de bu konu hakkında açıklamamızı yaptık. Bu maliyet artışına dur diyemezsek ihracat, üretim ve istihdam sekteye uğrayacak; artan fiyatlar gerek üreticimizi gerekse tüketicilerimizi çok zor durumda bırakacak. Biz inanıyoruz ki devletimiz bu tabloyu değiştirecek hamleleri yapacaktır. İş insanlarımız da gönül rahatlığıyla gelecek planlarını yapacak; ürettikleriyle, kattıkları değerle, çalışmalarıyla milletimize katkı sunmaya devam edecek.”