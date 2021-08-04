“Maliyetlerdeki artış, İzmir’de kentsel dönüşümü yavaşlatıyor”

Duygu GÖKSU

İZMİR- Halk arasında kentsel dönüşüm olarak adlandırılan 6306 sayılı yasa ile birlikte riskli yapıların dönüştürülmesi sürecinin, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası daha çok konuşulduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Levent Bendeş, “Ancak birçok olumsuz faktörün bir araya gelmesi ile birlikte bir arpa boyu yol bile alınamadı. Bu faktörlerin en önemlisi maliyetlerdeki artış “dedi. .

Ekonomik faktörlerin ön plana çıktığı süreçte, kentsel dönüşüme girmek isteyen vatandaşların müteahhit arama peşine düştüğünü belirten Bendeş, “Vatandaşların yaptıkları tüm görüşmelerde ise müteahhitlerin tepkisi ‘malzeme fiyatlarının istikrarsız artışı, size bir fiyat vermemizin önüne geçiyor’ şeklinde oldu. Bu süreçte ısrarla istenen tekliflere verilen yapım bedelleri ise hak sahipleri tarafından yüksek bulundu. Müteahhitlerin teklif vermekten çekinmesi, mal hak sahiplerinin ise daha uygun teklif arayışları kentsel dönüşüm sürecini neredeyse durma noktasına getirdi. Bu sürecin aşılabilmesi için bir devlet politikası gerekiyor. Malzeme üzerinde fiyat istikrarının sağlanması ve hak sahiplerine geri dönüşümü uzun vadeli ve çok düşük faizli kredi ile desteklenerek çözüm bulunabilir” diye konuştu. Bendeş, sürecin hızlandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere de görevler düştüğünü, sürecin önündeki bürokratik engellerin azaltılması ve hızlandırılması gerektiğini söyledi.

“İzmir’de 50 yıllık plana ihtiyaç var”

İzmir de son kırk yıldır neredeyse büyük ölçekte hiçbir plan yapılmadığını, yeni yolların ulaşıma açılmadığını yapılanların ise yetersiz kaldığını ifade eden Bendeş, “İzmir’in çağdaş normlarda ve gelecek 50 yılımızı öngörecek planlara ihtiyacı var. Bu planların yapılmasında öncelikle ilçe belediyelerimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yapılan planların çok küçük ölçeklerde olması, İzmir’in tamamına hitap etmemesi nedeniyle gelecek 50 yılımızın çözümüne esas olmadığı kanaatindeyim. Bu sebeple büyükşehir önderliğinde tüm İzmir’i geleceğe taşıyacak esaslar belirlenerek planların yapılması gerekiyor” dedi.

Öte yandan, İzmir’de kentsel dönüşüm yapılacak arsa bulunamadığını söyleyen Bendeş, “Merkezde yeni konut ve işyerlerinin yapılacağı arsa yok denecek kadar az. Bu süreç yakın gelecekte İzmir’in inşaat sektörünü kilitleyecek, ustasından kalfasına, malzemecisinden müteahhidine, mimarından mühendisine kadar on binlerce insan işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bu önemli konuda sürecin doğru yönetilmesi için yerel yöneticilerimizi göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.