Malkara'da taşınmazlar kiraya verilecek
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde belediyeye ait taşınmazlar kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Malkara Belediyesi'ne ait olan 91 adet taşınmaz kiraya verilecek.
Camiatik, Hacıevhat, Balabancık, Kozyörük, Sağlamtaş, Alaybey, Ballı, Deliler, Doluköy, Evrenbey, Gözsüz, Hemit, Izgar, Karacahalil, Kiremitlik, Kürtüllü, Sarıyar, Sarnıç, Yenice, Yılanlı, Gazibey, Batkın, Çavuşköy, Davuteli, Doğanköy, Doluköy, Emirali, Evrenbey, Güneşli, İbribey, İshakça, Karacagür, Karamurat, Kermeyan, Kırıkali, Küçükhıdır, Kürtüllü, Pirinççeşme, Şahin, Yenice, Yılanlı ve Yörük mahallelerinde bulunan taşınmazların ihalesi 21 Eylül 2022 tarihinde açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.