Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Maltepe Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak. Alımlar için başvurular 15 Mart'ta başlarken, 29 Mart'a kadar devam edecek.

Öğretim üyeleri Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu'nda görev yapacaklar.

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