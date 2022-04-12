Mamato Baklava, 6 milyon lira yatırımla hizmete başladı

Talip ÖZTÜRK / GAZİANTEP

Gaziantep’te baklava ustası Vakkas Tuncel tarafından 6 milyon liralık yatırımla kurulan Mamato Baklava, hizmete başladı. Tuncel, dekor ve lezzet ile fark yaratacaklarını ifade ederek, kısa süre içerisinde online satışlara da başlayacaklarını söyledi.

11 yaşında başladığı meslek hayatını, 22 yıldır Almanya’da açtığı restoranla sürdüren Vakkas Tuncel, Antep savunmasının sembol isimlerinden Karayılan’ın silah arkadaşı olan dedesi Mamato’nun ismiyle Türkiye’deki ilk işletmesini açtı. Günlük bin 200 ton baklava üretim kapasitesine sahip, Mamato Baklava, 3 katlı ve 290 metrekare alan üzerine kurulu.

Kentte, baklavada bilinen konseptin dışına çıkarak ezberleri bozduğunu söyleyen Tuncel, “Almanya’da açtığımız restoranla lezzetlerimizi Alman halkına sevdirdik. Yakaladığımız lezzet ve kaliteyi memleketim Gaziantep’e taşımak istedik ve Mamato Baklavayı kurduk. Burada da dekor, lezzet ve hizmetle bir farklılık yaratmak istedik. Doğal bir dekor tasarladık. 6 milyon liralık bir yatırımla faaliyete başladık. İddialıyız, misafirlerimiz çok beğenecek. Baklavamızı 100 kişiden 1’inin beğenmemesine çok fazla kafa yorarım. ‘Acaba nerede hata yaptım’ diye düşünürüm. Kusursuz bir hizmet önceliğimiz.” dedi.

Tuncel, “Klasik, kare, soğuk, midye, havuç dilimi, dürüm baklava, şöbiyet, bülbül yuvası gibi 10 çeşit baklava ile misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Öncelikli hedeflerimizden birisi de markalaşmak. Çok fazla açılmadan kent içerisinde bir ya da ikinci şubeyi açmak da planlarımız arasında. Lezzet ve kalitemizin bozulmasını istemiyoruz.” diye konuştu.