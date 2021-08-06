Manavgat orman yangınının maddi zararı 35 milyon lira

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya’nın Manavgat ilçesinde 9 gündür devam eden ve 5 ilçeye sıçrayan orman yangının maddi zararı ortaya çıkmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı ilk belirmelere göre vatandaşların evlerinin yanması, yıkılması, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların telef olması nedeniyle oluşan maddi zararın 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

DÜNYA’nın Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin en büyük orman yangını olduğu ifade edilen yangın 28 Temmuz Çarşamba günü 4 ayrı noktada başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya’ya yayılan yangında 2’si kadın, 2’si orman işçisi olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ilk belirlemelere göre Manavgat başta olmak üzere 5 ilçedeki orman yangını hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Buna göre bakanlıkların tespitinde 259 büyük baş, 2 bin 615 küçükbaş, 20 bini bıldırcın olmak üzere 26 bin 889 baş kanatlı hayvan, bin 417 arı kovanı ve 977 boş arı kovanı telef oldu.

İlk belirlemelere göre Manavgat ilçesinde toplam 28 milyon 683 bin 361 lira, Alanya’da 4 milyon 321 bin 500 lira, Akseki ilçesinde de 2 milyon 52 bin 500 lira olmak üzere toplam 35 milyon 057 bin 361 lira zarar tespit edildi. Ayrıca 1 milyon 412 bin 800 lira zarar tespit edilen 63 araç kullanılamaz hale geldi.

650 dekar muz serası yandı

Son yıllarda muz üretimiyle dikkat çeken Manavgat ilçesinde 650 dekar büyüklüğünde 22 adet muz, 120 dekar büyüklüğünde 15 adet sebze serası ve 15 bin dekar zeytinlik ile narenciye bahçeleri zarar gördü. Türkiye’nin en büyük yangını olduğu belirtilen ve çıkış noktası Manavgat olan, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerindeki yanan orman alanı miktarı ise belirlenmedi.

48 bin 300 dekar tarım arazisi zarar gördü

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ilk tespitlerde ise yıkık ve acilen yıkılması gereken bin 265 ağır hasarlı bina ve 2 bin 6 adet bağımsız bölüm belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tespitlere göre orman yangınında Manavgat, Akseki, İbradı ve Alanya ilçelerinde 78 mahalle (köy) etkilendi, 37 mahalle (köy) ise tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yangında 48 bin 300 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü belirledi. Yangın halen 5 ilçenin 9 mahallesinde söndürülmeye çalışılıyor.