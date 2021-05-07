Manavgat ve Mersin, çiftçiden aldığı ürünleri ailelere dağıttı

Fikri CİNOKUR - Mehmet Nabi BATUK

Antalya’nın Manavgat Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin ürününü satın alarak diğer belediyelere örnek olacak bir uygulamaya imza attı. İki belediye, pandemi nedeniyle 17 günlük kapanma sürecinde ürünü elinde kalan çiftçiye ve ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Ziraat Odası iş birliği ile sosyal belediyecilik anlayışı içinde hareket ettiklerini, tam kapanma döneminde seralarda ürünü elinde kalan ve para kazanamayan çiftçilerin ürünlerini satın almaya başladıklarını söyledi.

“Ürünler toptancı halindeki değer üzerinden alınıyor”



Böylece hem üreticiye hem de vatandaşlara destek sağladıklarını belirten Sözen, projenin ilk gününde üreticilerin satamadıkları kabak, kereviz, biber, marul ve brokoli gibi sebze ürünlerini toptancı halindeki değer üzerinden satın aldıklarını kaydetti. Sözen, şöyle devam etti: Üreticilerimiz ellerinde kalan mahsullerini belediyeye satmaya başladı. Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk günde çiftçilerin merkeze getirdiği kabak, kereviz, biber, marul ve brokoliyi hal değeri üzerinden satın aldı. Ekipler, belediyece satın alınan ürünleri, titiz bir şekilde paketleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmada semt pazarlarının da kapandığını ancak daha sonra bu yanlıştan dönüldüğünü söyledi. Metin, “Belediye Başkanımız halkına ve üreticisine sahip çıktı. Üreticimizden ürünlerini belediyemiz hal fiyatı üzerinden satın alacak. Yeter ki, üreticilerimizin elinde mahsul kalmasın” dedi.

Mersin’de üreticiden 90 ton sebze alındı



Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiden aldığı 90 ton kabak, biber, salatalık ve patlıcanı paketledikten sonra dar gelirli yurttaşlara ulaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, “Kısıtlamadan dolayı çalışamayan, evlerinde ciddi sıkıntı yaşayan insanlarımıza destek olmak için hayata geçirdiğimiz projemizde, üreticilerin de ticaretten kopmamasını hedefliyoruz” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz da pandemi sürecinin getirdiği zorlukları aşmak adına sosyal projelere aralıksız devam ettiklerini aktardı.

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen de şunları söyledi: “Tam kapanma sürecinin mevsimsel olarak hasadın en bol olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle kentimizde ciddi bir arz fazlalığı oluştu. Bu durum üreticiler olarak bizleri zor durumda bıraktı. Ürünlerimizi çöpe dökme noktasına geldik. Bu süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin elde kalan ürünleri alıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtması üreticilerimizi de bir nebze olsun rahatlattı.”