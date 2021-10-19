Manisa Barosu Başkanlığı 3 dükkanı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği’ ne ait, 75.Yıl Mah.5345 Sok. No:52 Yunusemre /Manisa adresinde bulunan Manisa Barosu hizmet binasının Zemin Kat 2 nolu ve 3 nolu iki adet dükkanı ve binanın 3. katında bulunan dükkan (restoran olarak) mevcut haliyle ve kapalı zarf içerisinde 05/11/2021 tarihine kadar teklif verme usulüyle kiraya verilecektir.

Mülkü kiralamak isteyenler şartnameyi Manisa Adliye Sarayı'ndaki Manisa Barosu'ndan temin edilebilecek.

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