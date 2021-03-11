Manisa, iki yeni OSB ile yüksek teknoloji yatırımlarının üssü olacak

MANİSA - Osmancalı ve Saruhanlı’da kurulacak OSB’lerin yüksek teknolojili yatırımlar için cazibe merkezi haline geleceğini kaydeden Yılmaz, “Bugün Manisa iki şapkası olan bir şehir. Biri tarım diğeri sanayi. Tarımı yok sayamazsınız ama sanayiyi de bugün ki haliyle planlayamazsınız. Hedefimiz Manisa’yı dünya çapında önemli bir yatırım merkezi haline getirmek” dedi.



Manisa’nın sanayi ve tarım sektörlerindeki üretimi, ihracatı ve turizm potansiyeli ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerlediğin kaydeden Mehmet Yılmaz, “Manisa’ya ve ülkemize yüksek katma değer sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Endüstri 4-0 ile beraber teknokentlerin çağa uyumlu olmasını yakalaması gerektiği gerçeğinden hareket ederek Yunt Dağı Bölgesi Osmancalı ve Saruhanlı’da iki OSB çalışması başlattık. Osmancalı OSB, savunma sanayi ağırlık bir yapılanma içinde olacak. Saruhanlı’da ise yüksek teknolojiye dayalı sanayi yatırımlarıyla cazibe merkezi olacak” dedi. İki OSB’nin planlamasına girdiklerini, Osmancalı ve Saruhanlı’da ön talep toplamaya başladıklarını dile getiren Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Saruhanlı OSB kuruluş çalışmalarının hızla ilerliyor. İstanbul-İzmir Otoyulu’na komşu olan Saruhanlı OSB’den 1.5 saatte Bursa’ya, 17 dakikada İzmir’e gidiyorsunuz. Saruhanlı yatırımcılar için yeni cazibe merkezi ilçemiz olacak.”

Çinliler, Manisa’yı en iyi yatırım kenti seçti



MTSO’nun hiçbir yatırımcıdan ve devletten para almadan kendi kaynağıyla kurduğu Manisa OSB’nin 10 bin dönüm alanda 5 kısımdan oluştuğunu ve Avrupa’nın en iyi yatırım bölgesi olarak gösterildiğini hatırlatan Mehmet Yılmaz, “Manisa OSB’nin başarısı Çinli yatırımcıların da dikkatini çekti ve kentimiz Çinliler tarafından dünyanın en iyi 10 yatırım kentinden biri olarak ilan edildi” dedi. Bu durumu daha ileri götürmek için Japon Yatırım Ajansı ile temasa geçtiklerini kaydeden Yılmaz, “Ajansla yaptığım görüşmede ‘Siz de iki şey var oda biz de yok. Bir ileri teknoloji diğeri de para’ dedim. Israrlı takip ve temaslar neticesinde Japonya Ankara Büyükelçisi, JYA temsilcilerinin bulunduğu bir heyet kentimizi ziyaret etti” diye konuştu. Heyetin kentten olumlu izlenimle ayrıldığını kaydeden Yılmaz, “İyi diyalog ve temasların yatırımla taçlanması en büyük dilek ve temennimiz” dedi.