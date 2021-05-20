Manisa'da ATM alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Manisa Büyükşehir Belediyesine ait ilanda adası, parseli, adresi, mevkii, kira süresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı ATM alanları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecek.



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