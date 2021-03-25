Mantar üreticisi, biyolojik mücadele desteği istiyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Tarımsal üretimde gereksiz ve aşırı zirai ilaç kullanımını azaltmak ve kalıntı sorununu çözümlemek amacıyla üniversite-kamu-özel sektör ve üniversite iş birliği ile gerçekleştirilen biyolojik mücadele çalışmaları, Türkiye kültür mantar üretiminin yüzde 5’ini gerçekleştiren Ersanlar Mantar İşletmesinde ‘Dünya Masası’nda tanıtıldı. ‘Dünya Masası’ toplantısına Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca, Bioglobal şirketi Satış Pazarlama Müdürü Görkem Ateş ile Ersanlar Mantar Üretim Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Ersan katıldı.

“Kültür mantarında kalıntı problem olmaktan çıktı”

Bioglobal şirketi Satış ve Pazarlama Müdürü Görkem Ateş, kültür mantarı üretimi ve ihracatında en büyük sorunun başta mantar sineği ve diğer zararlılarla mücadelede aşırı ve gereksiz kimyasal ilaç kullanılması olduğunu söyledi. Kimyasal ilaç kalıntısı sorunun sık sık gündeme geldiğini ve ihracatta da ciddi sorunlar yarattığını belirten Ateş, mantar sineği ile mücadelede biyolojik mücadelede kullanılan yararlı nemotadların çok başarılı olduğunu kaydetti. Ateş, şöyle devam etti: “Biyolojik mücadele ile kültür mantarında aşırı ve gereksiz ilaç kullanımı azaltılıyor. Kültür mantarı üretiminin kanayan yarası, aşırı ve gereksiz kimyasal ilaç kullanımı artık geride kaldı. Mantar sineklerine karşı, Biyolojik Mücadele Etmeni (BME) ruhsatı olan faydalı nematod (Steinernema feltiae) içeren biyolojik insektisit, 1,5 yıldır mantar üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Söz konusu Biyolojik ürünün kullanımı ile kültür mantarında sinek ile mücadele için kimyasal ilaç kullanımı çok düşük seviyelere inmiş ve kalıntı problem olmaktan çıktı.”

Ürünün biyolojik olmasından dolayı, mantar miselleri zarar görmeden geliştiği için, kültür mantarı üretiminde verim artışı da gözlemlendiğini ifade eden Görkem Ateş, “Yapılan mücadelenin Biyolojik yöntemlerle olması, mantar sineklerinin zamanla Biyolojik Mücadele Etmenine (BME) karşı direnç geliştirme olasılığını da tamamen ortadan kaldırıyor” dedi.

“Mantarda verim kaybı gideriliyor”

Ersanlar Mantar Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Ersan da mantar sineğinin mantarın yapısını, kalitesini ve verimini düşürdüğünü ve hastalıkların da çoğalmasına neden olduğunu söyledi. Biyolojik mücadelede Avrupa’da da farklı nematodlar denendiğine dikkat çeken Ersan, üretimde kullandıkları biyolojik mücadele yöntemleriyle mantarda kimyasal kullanımı ve kalıntı sorununu en aza indirdiklerini ve başarılı olduklarını kaydetti. Sabahattin Ersan, şöyle konuştu: “Mantar sineğinin önlenmesinde biyolojik mücadele çığır açacak. Biyolojik mücadele önümüzdeki süreçte de devam edecek. Biyolojik mücadele yöntemleriyle güvenli, kaliteli ve sağlıklı mantar üretimini daha da artıracağız. Daha önce kimyasal ilaçlarla yaptığımız mücadelede mantar üretiminde yüzde 3-5 verim kaybı vardı. Biyolojik mücadele yöntemleriyle verim kaybını da önledik. Kalıntı sorununu bitirdik. Mantarda zehir var imajını yok edeceğiz.”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca ise mantar sineğinin önlenmesine karşı yapılan biyolojik mücadele projesinin kendilerini de heyecanlandırdığını bildirdi. Biyolojik mücadele araştırmaları için DPT’den 1 milyon lira destek aldıklarını belirten Prof. Dr. Karaca, “Biyolojik mücadele mantar sineklerinde çok başarılı oldu. Böylece mantar üretimi tüketiciye kadar ulaşan aşamada soğuk zincir de kopmadan sürüyor. Tarım il ve ilçe müdürlükleri desteğiyle çiftçi bazında kullanıma başladık” dedi.

Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca da Korkuteli’nin mantar üretiminin başkenti olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak biyolojik mücadeleyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışıldığını anlatan İl Müdürü Karaca, biber, domates ve mantarda kalıntı ve kimyasal sorunun biyolojik mücadeleyle çözümleneceğini vurguladı. Karaca, “Mantar sineğini çözersek kalıntı sorununun yüzde 70’i çözülmüş olur” diye konuştu.

Mantar üreticileri, sebze üretiminde destek verilen biyolojik mücadele desteklerinin mantar üretimine de devrilmesini istediler. Bioglobal Kurucu CEO’su Özgür Ateş, biyolojik mücadeleye verdikleri desteklerden dolayı Sabahattin Ersan, Prof. Dr. İsmail Karaca ile Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca’ya plaket verdi.