MAPEG sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Adaylar başvurularını 09 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

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