Mardin, 11 ayda 803,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), Mardin ekonomisi ve yatırım ortamını analiz ettiği MARİŞ - Mardin Ekonomi Monitörü 2020 Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. COVID-19 etkisinin dünya, Türkiye ve Mardin ekonomisini derinden etkilediği 2020 yılına odaklanılan rapor, Mardinli iş insanlarının yanı sıra, Mardin'e yatırımı hedefleyen girişimciler için de bir kılavuz niteliği taşıyor.

Türkiye'nin 34’üncü ekonomisi

Raporda yer verilen ve TÜİK & TEPAV verilerinden gerçekleştirilen analize göre; Mardin, 2019 yılında ekonomik büyüklük itibariyle Türkiye'nin 34’üncü kenti oldu. Son 11 yılda bu listede 8 sıra yükselen ve GSH'sini yüzde 400'den fazla büyüten Mardin, 2019 yılında yüzde 0,4 oranında büyüme sergileyerek 21,66 milyar TL'lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Türkiye genelinde kişi başına düşen gelir 9,610 dolar seviyesindeyken, Mardin'de ise 4,548 dolar olarak tespit edildi.

Mardin ekonomisinde çoğunluk payı hizmet sektöründe

Mardin ekonomisi son yıllarda olduğu gibi, hizmet sektörü temelli bir büyüme motifi sergiliyor. TÜİK'ten edinilen son verilere göre; bir önceki döneme göre tarım ve sanayi sektörlerinin GSH içerisindeki payı gerilerken, hizmet sektörünün payı yüzde 68'e ulaştı.

Mardin'de girişimci sayısı ve istihdam artıyor

Mardin'de 2015 yılında 5,050 olan girişim sayısı, 2019 yılı sonunda 6,862 olarak tespit edildi. Önceki yıla göre ilaveten 574 işletme, Mardin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kolları sıvadı. Diğer yandan, istihdam sayısı son 5 yılda yüzde 35,8 artışla 83 bin 818'e yükseldi. Türkiye'de kadın istihdamı yüzde 29,4 seviyesindeyken, maalesef Mardin'de bu oran sadece yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

11 ayda yüzde 10,7’lik ihracat artışı

2019 yılında yüzde 9,1'lik düşüşle ve 795 milyon dolar’lık ihracat gerçekleştiren Mardin, bu yılın ilk 11 ayında ihracatta yükselişe geçti. 2020’de 11 ayda yüzde 10.7 artışla ihracatını 803,9 milyon dolar seviyesine ulaştırdı. Mardin, Türkiye'nin 19’uncu ihracatçı kenti olarak toplam ihracattan yüzde 0,57 pay alıyor. Şehir, ihracatının yüzde 76,4'ünü Irak'a gerçekleştiriyor.

Makine ve aksamları ihracatı yükseliyor

Rapora göre, 11 ayda Mardin'in ihracatının yüzde 71'ini üç sektör gerçekleştirdi. İhracatta; hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar (%41), hazır giyim-konfeksiyon (%15,3) ve makine ve aksamları (%14,7) öne çıktı. Özellikle, 2020'de yıldızı parlayan makine ve aksamları kategorisinde, 11 ayda Mardin'den dünyaya 118,1 milyon dolar'lık ihracat gerçekleştirildi.

Mardin turizmi, yılın ikincisi yarısında dizi sektörünün etkisiyle toparlandı

Mardin ekonomisinin bel kemiğini hizmet sektörü oluştururken, turizm sektörü pandemi nedeniyle kısa bir süre durgunluk geçirse de yılın ikinci yarısında yeniden yükselişe geçti. 2020'nin son ayı itibariyle Mardin'de 81 turistik tesis, 7.347 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. 2019 yılında günü birliklerle birlikte 5 milyon turistin ağırladığı tahmin edilen Mardin'de turizm sektöründe, yılın 2’nci yarısında, özellikle bölgede dizi çekimine yönelik artan ilginin etkisiyle toparlanma eğilimi gözleniyor.

“MARİŞ, araştıran ve veri üreten bir STK olmayı hedefliyor”

Mardin Ekonomi Monitörü 2020 raporunu değerlendiren MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “MARİŞ kurulduğu ilk günden bu yana kendini, araştıran ve veri üreten bir STK olarak konumlandırmaya özen gösterdi. İlk olarak Mardin Ekonomi Monitörü 2019 ve sonrasında salgınının üyelerimizin ticari faaliyetlerine etkisini analiz ettiğimiz Covid-19 Ticari Etki Analizi araştırmamız, bu çabanın en nadide örneklerini oluşturuyor. Hepimiz için zor geçen bir yılı geride bırakırken Mardin Ekonomi Monitörü 2020 Raporumuz, “2020 yılında memleketimiz Mardin’deki yatırım ortamında hangi gelişmeler yaşandı?” sorusuna cevap verirken, yatırımcılarımıza da yol haritası sunuyor” diye belirtti.