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Mardin Belediyesi ticari alanları kiraya verecek

Mardin Belediyesi Artuklu ilçesinde bulunan ticari alanları açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin Belediyesi Artuklu ilçesinde bulunan ticari alanları açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verecek.Taşınmazların kiralanmasına dair ihale 24 Mayıs 2022 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.