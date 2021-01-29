Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yemek hizmeti alımı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevikkuvvet Şube Müdürlüğü personeline verilecek 45000 adet sıcak yemek (kumanya) hizmet alımı için ihale düzenlenecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevikkuvvet Şube Müdürlüğü personeline verilecek 45000 adet sıcak yemek (kumanya) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.