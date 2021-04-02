Maritaş, pamuk ve kenevir karışımıyla denim kumaş üretti

KAHRAMANMARAŞ - Maritaş Denim, kenevir ve pamuk karışımından, mukavemeti yüksek inovatif denim kumaşı üretti. Maritaş Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kesim, “Tamamen doğal yöntemlerle kotonize edilen kenevir içerikli ürünlerin yer aldığı Hempmade koleksiyonunu çıkardık” dedi. Maritaş’ın, dünyanın önde gelen hazır giyim markalarına denim kumaş tedarik ettiğini belirten Kesim, “Yıllık 25 milyon metre üretim kapasitesine sahibiz. Türkiye'nin tekstil sektöründe giderek büyüyen bir kuruluşuyuz” ifadesini kullandı.

“Koleksiyonda sentetik malzeme kullanmadan üretim yapıyoruz”



Hempmade koleksiyonunu oluştururken kenevirin sentetik kimyasal kullanılmadan doğal yollarla kotonize edildiğini ifade eden Kesim, keneviri pamukla karıştırarak verimli, kalitesi yüksek, uzun elyafl ar elde ettiklerini vurguladı. Pamuğun kenevirle birlikte kullanılmaya uygun bir hammadde olduğunu söyleyen Kesim, “Hempmade koleksiyonunda kenevir lifini yüzde 50’ye kadar oranda pamukla birleştirmeyi başardık. Maritaş Denim olarak yerli üreticileri de destekleyerek yüzde 100 kenevir lifi içerikli kumaşlar üretme ve bu üretimi toplam üretiminin yüzde 50’si oranına taşıma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attık. Keneviri sentetik kimyasal kullanmadan, pamukla karıştırırarak ipliğe dönüştürüp denim kumaş olarak üretiyoruz” şeklinde konuştu. Kesim, kenevirin kumaşa dayanıklılık sağladığını, Hempmade koleksiyonunda yer alan ürünleri de daha güçlü hale getirdiğini ifade ederek, “Ayrıca, boya tutuculuğunu artırma özelliği ile indigo denim teknolojisinde de kenevirin indigo boyanın daha konsantre bir şekilde emiciliği sağlandı” dedi.

“Hempmade, sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir sonucu”



Hempmade koleksiyonunun kullanıcılara ve moda severlere daha sürdürülebilir ürünler ve bilinçli alışveriş imkanı sunduğunu savunan Cem Kesim, “Bu koleksiyonda, sürdürülebilir tekstil bilinciyle katma değeri yüksek olan ürünler geliştirdik ve ürünleri indigo denime optimum koşullarda uyarladık. Maritaş Denim olarak sektörde öncü olma ve sürdürülebilir tekstil politikaları hedefi doğrultusunda modaseverlerle buluşturduğumuz Hempmade koleksiyonu üzerindeki çalışmalarımız halen devam ediyor.”