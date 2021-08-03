Maritaş Tekstil’den sürdürülebilir denim projesi

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kurulduğu günden bu yana sektöründeki son teknolojileri yakından takip eden, çevre dostu teknolojiler ve inovatif ürünlerle pazardaki yerini güçlendiren Kahramanmaraş merkezli Maritaş Tekstil, sıfır kimyasalla denim projesini hayata geçirdi. Maritaş Tekstil Yönetim Kurulu Cem Kesim, tamamen sürdürülebilir ve doğal materyallerden oluşan yeni bir denim projesi olan Terra Denim’in, mineral bileşenleri Türkiye topraklarından çıkarılan, organik pamuktan üretilen ve geliştirilmiş doğal boyama tekniklerinin kullanıldığı doğal bir denim olduğunu bildirdi. Koleksiyondaki her rengin farklı killerin karışımı ile elde edilen ve böylelikle uzun dönem standardizasyon sağlayan Terra Denim’in, farklılıklarına dikkati çeken Cem Kesim, “Terra Denim, metal mordan kullanımını ortadan kaldırır ve sadece biyo-mordan ile organik enzimleri kullanır. Bu bileşenler ve gelişmiş teknoloji Terra Denim olarak Maritaş Denim’in patentli konseptidir” dedi.

Yüzde 82 daha az alan yüzde 72,6 daha az su

Cem Kesim, şunları kaydetti: “Ürünlerimizde doğal boya kullanımına önem veriyoruz. Terra Denimde sentetik boya yok. Kumaşlarda yapay kimyasal madde yok. Kimyasal ve biyolojik arınma süreçleri yok. Bu yüzden tekrar tekrar yıkama işlemi yok. Terra Denim üretimi esnasında yüzde 82 daha az alan kullanır, yüzde 72,6 daha az su tüketir, yüzde 2 daha az enerji tüketir, daha az karbon salımı yapılır ve üretiminde kullanılan su; arıtma yapılmadan doğaya direkt salınabilir temizliktedir.”

Cem Kesim, Terra Denim’in yüksek teknolojiyle üretildiğine dikkat çekerek, “Yüksek teknoloji kullanımı ve eşsiz boyama tekniği ile kilin eski boyama performansındaki endişeleri ortadan kaldırarak, hem çözgü boyama hem de kaplamada Terra Denim’de önemli ölçüde yüksek performans yakalamayı başardık” diye konuştu.

Terra Denim üretiminde kil boyama tekniği oksidasyon işlemine ve sentetik kimyasal kullanımına ihtiyaç duyulmadığı için verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından öne çıktığına vurgu yapan Cem Kesim, “Bu sürdürülebilir teknikler sayesinde son ürün yapılırken hiç yıkama yapmadan kullanılabilir veya suyu kirletmeyen yapısı sayesinde güvenli yıkama yapılabilir” dedi. Cem Kesim, şöyle konuştu: “Hayalimizde doğanın kendinden, hiç sentetik kimyasal kullanmadan renklenebilen bir ürün vardı. Gelişmiş üretim metodu sayesinde tehlikeli kimyasal kullanmayıp sadece biyolojik bileşenler ile üretim yapmayı başardık. Kompozisyon içeriği GOT sertifikasına sahip sürdürülebilir elyaflar kullandık. Üretim sonrası fosil atık üretimini ve su israfını ortadan kaldırdık. Yüzde 100 sürdürülebilir koleksiyonla beraber projeyi endüstriyel çapta devam edebilir şekilde geliştirdik.”