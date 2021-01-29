Marmarabirlik’ten 91 milyon liralık kredi tahsisatı

BURSA - Marmarabirlik’te 15 Ocak tarihinde 69 milyon TL ürün bedeli ödenirken, bir taraftan da gübre ve zirai ilaç dağıtımına başlandı. Birlik, gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanmak üzere, ayni kredi limitleri bir önceki yıla göre kilogram başına yüzde yüz artırılarak, ortaklarına 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsis etti. Ağaç bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik organik, organomineral gübre, D.A.P, 15.15.15+Zn, ÜRE ve Amonyum Sülfat gübreleri ile zirai ilaç sınıfından; bakır sülfat, bordo bulamacı, fungusit ve insektisitler dağıtılmaya başlandı.



Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik kar gütmeden üreticiye vermiş olduğu zirai ilaç ve gübre desteği ile piyasayı da regüle etmektedir. Marmarabirlik’e bağlı kooperatifl erde bulunan 30 bin aktif ortağımıza 91 milyon TL ayni kredi limiti tahsisatı yapılmıştır. O kadar gübre ve zirai ilaç desteğinden faydalanacaktır.” dedi. Döviz kur farkı sebebi ile gübre ve zirai ilaç fiyatlarında artışlar yaşandığını belirten Asa ortaklara tahsis edilen ayni kredi limitlerinin 3 yıl boyunca teslim ettikleri ürün miktarının ortalaması alınarak kilogram bazında 1,5 TL destek verilmesi kararı alındığını kaydetti.



Hidamet Asa, ayrıca 2020 yılı Ekim ayında bazı kooperatif bölgelerinde meydana gelen dolu yağışı ve iklim koşullarından kaynaklanan afet sebebi ile tarım ilçe müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu rapor doğrultusunda, ilave olarak seyyanen bin lira ayni kredi limiti tahsis edildiğini duyurdu.