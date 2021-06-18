Marmaralı sanayici rekabet gücünü, Ar-Ge Tim’le artırıyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Farklı sektörlerden çeşitli firmalara ticarileşme ve pazara ulaşma ekseninde önemli katkılar sağlayan Ar-Ge Ticaret Merkezi (Ar-Ge Tim), 2018’den beri 2 binden fazla girişimciye 40'tan fazla konuda eğitim programı düzenledi. Marmara Teknokent (MARTEK) Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Ar-Ge çıktılarının ticarileştirilmesi stratejileri geliştirilerek, ticarileştirme modellemeleri yapılıyor ve uygulanıyor.

“İnovasyonları, Ar-Ge çıktısı olarak alıp, pazara taşıyarak, ortaklık yoluyla teknolojinin ticarileşmesini kolaylaştırmak ve dünya için ilham verebilecek çözümler üretmeyi hedefliyoruz” diyen MARTEK Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, bölgedeki girişimlerin büyümesine ve başarılı olmasına katkı sağlayarak, yerel ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırdıklarını ifade etti.

2000'den fazla girişimciye 40'tan fazla eğitim



Ar-Ge Tim’nde, Ar-Ge firmaları ile Ar-Ge tasarım merkezlerinin ücretsiz katılabildiği eğitimler düzenlendiğini aktaran Mehmet Ali Okur, “Eğitimler sonucunda katılımcıların patent bilincine vakıf olmanın yanı sıra tarifname hazırlama, literatür tarama, tarama sonucu elde edilen dokümanları yorumlama, sektördeki trendleri tespit etme ve rakip analizi gibi yetenekleri kazanmalarını amaçlıyoruz. 2018’den beri de 2 binden fazla girişimciye 40'tan fazla eğitim konusuyla destek olduk” açıklamasını yaptı.

Merkezin, Ar-Ge ile üretilen yüksek katma değerli teknolojik ürünlerle ilgili stratejik bir yapı olduğuna değinen Mehmet Ali Okur, parlak beyinlerle işbirliği yaparak sınırları zorlayan, gerçek yaşamları iyileştiren, fark yaratacak yenilikler sunan etkili bir ticarileşme platformu olduğunu belirtti. Marka hizmetleri, patent hizmetleri, endüstriyel tasarım, yurtdışı marka tescili ve hukuki işlemler kapsamında, patent danışmalığı hizmeti de verdiklerini söyleyen Okur, "Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde çalışan patent vekili, bünyemizdeki firmalara patent danışmanlığı hizmeti veriyor. Firmalar için ücretsiz olarak ‘Patent Kulübü’ oluşturduk. Patent Kulübü her ay iki patent eğitimi veriyor. Bu eğitimler sonunda katılımcılar, tarifname hazırlama, literatür tarama ve yorumlama, sektördeki trendleri tespit etme ve yorumlama gibi yeteneklere sahip oluyor” diye konuştu.

Teknoloji odaklı ticarileşme teşvik ediliyor



Yenilikçi firmalara Fikri Sınai Mülkiyet Hakları danışmanlığı hizmeti verdiklerini ifade eden Mehmet Ali Okur, Ar-Ge Tim’in toplumsal etkiyi ilerletmek için dünya çapında teknoloji odaklı ticarileşme kültürünü teşvik ettiğini belirtti. Okur şunları söyledi: “Teknoloji üreten firmalarla işbirliği oluşturarak, bilimsel ve etik titizlikten ödün vermeden, bütünlüğü koruyarak, yüksek katma değerli teknolojik ürün çabalarının ticarileşmesinde örnek bir kurum olmayı amaçlıyoruz. Girişimlerin büyümesine ve başarılı olmasına katkı sağlamak, gelecek vaat eden yeni teknolojileri ticarileşme aşamasında yerel ve küresel endüstriyi destekliyoruz.”