Marmara’nın yeni çekim merkezi Balıkesir OSB, yatırımcı bekliyor

Filiz SONMAZ

BALIKESİR - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Başkan Vekili Hüseyin Bekki, iki önemli otoyolu kavşağındaki Balıkesir’in yatırımlar için “yeni çekim merkezi” olduğuna dikkat çekti. Bekki, “Ulaşım avantajları, güçlü yönetimi, dinamik yapısı ve yüksek hizmet kalitesi ile BALOSB, ilinin ve ülkesinin ekonomik değerlerine katkı vermeye hazır bir şekilde yatırımcısını bekliyor” dedi.

Bölgenin mevcut durumu, yatırımcılara sunduğu avantajlar ile projeleri hakkında DÜNYA’ya bilgi veren Hüseyin Bekki, İstanbul-İzmir otoyolu ile Çanakkale köprüsünün bulunduğu otoyolun yapılmasıyla Balıkesir’in ulaşımın kavşak noktasına dönüştüğüne işaret etti. Bekki, “İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi büyük şehirlerde yeterli alanın kalmamasıyla yatırımcılar farklı alternatifler aramaya başladı. Ticari ring hattının merkezinde kalan ilimiz de yatırımcılar için yeni çekim merkezi haline geldi” diye konuştu.

Son yıllarda yapılan yeni yollarla ulaşımda kavşak noktası haline gelen Balıkesir’in bu avantajı doğru kullanmasını ve nitelikli fabrikaları çekmesini amaçladıklarını vurgulayan Bekki, “Savunma sanayimizin önemli kurumlarından olan İŞBİR Elektrik fabrikasını bölgemize taşıyor. Savunma sanayimizde önemli bir yeri olan kompozit malzemesi üreticisi Şişecam da BALOSB’de. İlimiz zaten ‘bor’un merkezi durumunda. Savunma sanayimizin bazı fabrikalarını da BALOSB’de görmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Balıkesir en fazla yatırımcı çeken il oldu”

Temeli 1976’da atılan bölgenin kuruluşunun 2001 yılında tamamlandığını anımsatan Hüseyin Bekki, 2005’te Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii’nin fabrikasını BALOSB’de kurmasının ve 2016’da İstanbul-İzmir otoyolu projesinin başlamasının bölgenin gelişmesinde tarihi değere sahip olduğunu kaydetti. Bekki, İstanbul-İzmir otoyoluyla birlikte ulaşımın kavşak noktası haline gelen BALOSB’ye, Şişecam, Betek Grup (Filli Boya) ve Kalekim’in aynı anda yatırım yaptıklarını aktardı.

Halen BALOSB’de bulunan ilk beş sektörü, “Metal Eşya ile Makine ve Ekipmanları Sektörü, Gıda Sektörü, Ağaç ve Orman Ürünleri ile Mobilya Sektörü, Elektronik ve Elektrikli Ürünler İmalatı Sektörü ve Kimyasal Ürünler İmalatı Sektörü” olarak sıralayan Bekki, bugün bölgenin 125 fabrika ve 10 bin çalışan ile üretim ve istihdamın en önemli merkezi haline geldiğini vurguladı. Bekki, “2017’de Balıkesir’e 81 il içinde en fazla yatırımcı çeken il unvanını kazandırdık. Şişecam, Kalekim, İşbir Elektrik, Betek, HEG Gıda gibi güçlü ve kurumsal firmalar bizi tercih etti” dedi.

“Yeni sanayi parseli bu yıl sanayiciye sunulacak”

BALOSB’de yüzde 100 doluluk oranına eriştiklerinin altını çizen Hüseyin Bekki, bu nedenle yatırım alanını “üç etap” halinde toplam 1.5 kat genişletme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İmar planının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını söyleyen Bekki, “Kamulaştırmada birinci etap tamamlandı, ikinci etap çalışmaları da başladı. Altyapı çalışmaları 2021 yılında başlayacak. Tahsislerine başlanılan birinci etap sanayi parseli yatırım için bu yıl içinde sanayiciye sunulacak” diye konuştu.

Elektrik dağıtım lisansına sahip BALOSB’nin, bünyesindeki şalt tesisi ve yer altı şebekesi ile katılımcısına kesintisiz ve güvenli enerji sağladığını vurgulayan Bekki, günde 3,300 metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisinin de hizmette olduğunu söyledi. Bekki, “Genişleme alanlarına gelecek yeni fabrikalar da düşünülerek günde 10,000 metreküp kapasiteli yeni bir arıtma tesisimiz yapılıyor” diye ekledi.

Bölgeye Gümrük Müdürlüğü kuruluyor

BALOSB’ye 1 kilometre mesafede bulunan Gökköy Lojistik Merkezi’nin de sanayicilerin lojistik gereksinimine demiryolu üzerinden destek olduğunu anlatan Hüseyin Bekki, Ticaret Bakanlığı’nın da BALOSB bünyesine bir “Gümrük Müdürlüğü” kurulmasını onayladığını dile getirdi. Bekki’nin verdiği bilgiye göre, Gümrük Müdürlüğü’nün bu yıl açılmasıyla, Lojistik Merkez de aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Öte yandan fabrikaların nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla BALOSB bünyesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kurulduğuna işaret eden Bekki, bu konuda şu bilgileri verdi: “Bu merkezde yer alacak 5 atölye ve 5 dershane ile hem OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye ihtiyacı karşılanacak hem de Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi olarak hizmet verilecek.”