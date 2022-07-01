MARSİFED, TÜSİAD Başkanını ziyaret etti

DÜNYA (BURSA) - Hayata geçirdiği projelerin yanı sıra yaptığı ziyaretlerle de gündem belirleyen Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) Yönetim Kurulu, üst düzey ziyaretlerine bir yenisini ekledi. MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ve beraberindeki federasyon yönetiminden Bursalı iş insanları; iş dünyasının köklü kuruluşlarından Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile bir araya geldi. Ülke gündeminin yanı sıra güncel ekonomik gelişmelerin de masaya yatırıldığı ziyarette konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, MARSİFED’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜSİAD Başkanı Turan, Bursa’nın ve Bursa sanayisinin ülke ekonomisine koyduğu katkının önemine vurgu yaptı. TÜRKONFED’de başkanlık yaptığı dönemde birçok kez Bursa’ya geldiğinin altını çizen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, bu ziyaretler vesilesiyle Bursa’nın ekonomiye sağladığı katkıya da bizzat şahitlik ettiğini hatırlattı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a yeni görevinde başarılar dileyen MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ise, “TÜRKONFED’deki göreviniz süresince şahsınızın liderliğinde önemli çalışmalara imza atmıştık. Şimdi de endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden ve önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş STK’nın başında sizi görmek bizlere gurur veriyor. Bugün de sizi, yeni görevinizde başarılar dilemek üzere ziyaret ediyoruz. Bize karşı sergilemiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı minnettarız. En kısa sürede sizi MARSİFED’in bir organizasyonunda Bursalı sanayici ve iş insanlarıyla buluşturmak istiyoruz” dedi.