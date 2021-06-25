MARSİFED’de Kaya güven tazeledi

Esra ÖZARFAT

BURSA – Bünyesinde TÜSİAD, BUSİAD gibi Türkiye’nin köklü ve büyük derneklerini bulunduran MARSİFED’in genel kurulu Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (BUSİAD) yapıldı. Üye dernek başkanlarının katıldığı genel kurulda mevcut başkan Ramazan Kaya oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Genel kurulda konuşan Ramazan Kaya, pandemi nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğine vurgu yaptı. Ticaret Köprüsü etkinliğini 2019 yılında başlattıklarını ancak pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Kaya, “Federasyonumuza bağlı dernek üyeleri arasında başlattığımız Ticaret Köprüsü etkinliğini 4 federasyonun bir araya gelmesiyle daha geniş katılımlı bir etkinlik haline getirecektik. Ancak pandemi yasakları nedeniyle durdurmak zorunda kalmıştık. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz en önemli projelerden biri bu olacak. Öte yandan MARSİFED olarak dijital ortamda üye dernekler ve iş dünyasıyla etkinliklerimizi sürdürdük. Yeni dönemde hem MARSİFED’de hem de TÜRKONFED’de güzel çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Ramazan Kaya’nın başkanlığında oluşan yeni yönetimde İhsan Karademirler, Elif Karabacak Doğrusoy, Abidin İzmirli, Ümit Okyay, Kenan Işık, Kamil Emeksiz, Osman Akın, Oya Eroğlu, Şeyda Şençayır, Murat Kaya, Sedef Oltay Pamirol, Sezayi Sezer, Hakan Özdemir ve Doğukan Bedir yer aldı.