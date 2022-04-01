Massey Ferguson, ikinci kez “Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü”nün sahibi oldu

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Dünyanın dört bir yanından profesyonellerden oluşan uluslararası bir jüri, MF 5S'yi tasarım kalitesi ve yenilik derecesi açısından değerlendirdi ve 2021'de aynı saygın ödülü alan MF 8S'nin ardından MF 5S Serisi’ni de ödüle layık gördü.

Massey Ferguson Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Thierry Lhotte, ödülü almaktan onur duyduklarını dile getirerek, “MF 5S, piyasaya sürülmesinden bu yana, sınıfının en iyi süt ve hayvancılık traktörü olarak kısa sürede mükemmel bir ün kazandı. Harika bir ‘çok yönlü traktör’ olan MF 5S, çok çeşitli görevleri kolaylıkla ve rahatlıkla yerine getirmek için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu ödül, olağanüstü görünürlük sağlayan en dar dik burunlu kaput yapısı ile traktörün mükemmel tasarımını açıkça gösteriyor. Sade ve güvenilir çalışmasının yanı sıra, rakipsiz çok yönlülük için segment lideri 4 metre dönüş yarıçapı ve diğer birçok pratik özellik sunuyor” dedi.

Çiftlikte ve tarlada yüksek performans

Lhotte, MF 5S Serisi’nin, 105 hp'den 145 hp'ye kadar beş model içerdiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Serinin tüm traktörleri, her tür çiftlik ve uygulamaya uyacak şekilde çeşitli performans artırıcı özellikler sunan Exclusive, Efficient, Panoramic ya da Essential özellik paketi seçenekleriyle geliyor. Her türlü iş için üretilen bu güç, traktörün çalışma ömrü ile paralel tasarlanmış benzersiz "Hepsi Bir Arada" SCR teknolojisiyle en son StageV emisyon düzenlemelerini karşılayan en yeni AGCO Power 4,4 litrelik dört silindirli motorlar tarafından sağlanıyor. F 5S Serisi, endüstri lideri manevra kabiliyeti, ince, dik burunlu kaput üzerinden sadece 4 metre'ye kadar inen mükemmel görüşü ve 110 litre/dk'ya varan verimli, yüksek akışlı hidrolik sunan en üst seviye ön yükleyici traktörlerdir. Yeni joystick, mükemmel şanzıman kontrollerinin yanı sıra Frenle Boşa Alma özelliği sayesinde ön yükleyici işlemlerini çok daha kolay hale getiriyor. Görüş ve güvenliği artırmak için Visio Tavan seçeneği, tüm kaldırma aralığı boyunca ataşmanın net bir görünümünü sağlıyor. MF 5S Serisi, serinin tamamında bir seçenek olan MF Connect telemetri ile tamamen bağlanabiliyor. Yeni bir Geofencing işlevi, makineler önceden tanımlanmış alanlardan çıktığında veya girdiğinde akıllı telefonlara ve cihazlara uyarılar göndererek lojistik yönetimini ve güvenliği iyileştiriyor.”

Massey Ferguson, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Pazarlama Direktörü Jérôme Aubrion da, prestijli Red Dot Ürün Tasarım 2022 Ödülünü kazanmanın, Massey Ferguson'un bu önemli segmentte standardı nasıl belirlediğini gösterdiğini kaydetti. Aubrion, “MF 5S gerçekten de Çiftçilik için Doğmuş (Born to Farm) bir traktördür. 1993 yılındaki ünlü MF 3000'e kadar uzanan ikonik dik burunlu kaputa sahip traktör ailesinin değerli bir halefidir. MF 5S, çiftlik hayvanları ve karma çiftçilerin ihtiyaç duyduğu kompakt boyutları, ekim işleri için üstün performans ve kullanım kolaylığı ile bir araya getiriyor. Gerçek bir çok amaçlı ağır hizmet traktörü olan seri, tüm uygulamalara uyacak doğru güç ve özellik seçimini sunuyor. Bu modern traktörler ayrıca, düşük işletme maliyetleriyle kolay kullanım ve gelişmiş özellikler sağlıyor” açıklamasını yaptı.