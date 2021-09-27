Mauser Türkiye, yeni hat ile kapasiteyi artıracak

Ceylan DEMİR

KOCAELİ - Küresel ölçekte ambalajlama süreçleri için çözümler sunan Mauser Packaging Solutions, Kocaeli’deki Gebze tesisinde madde stok kapları (IBC) ve plastik varil üretim kapasitesini artıracak. Şirket, 2022’de, son teknoloji ekipmanlara sahip yeni IBC üretim hattını devreye alacak.

Pazarda artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artıracaklarını belirten Mauser Türkiye Genel Müdürü Gönül Olcay, “Ambalajın yaşam döngüsü boyunca sunulan çözüm ve hizmetlerde dünya lideri olan Mauser Packaging Solutions, Türkiye’deki tesisinde IBC ve plastik varil üretim kapasitesini genişletmek için, son teknoloji ekipmanlara önemli yatırımlar yapma kararı aldı. Bu yatırımlar aynı zamanda bölgede geri dönüştürülebilen ambalajların toplanması ve tedarik edilmesi konusunda kapasite artışını da destekleyecek” dedi.

Yeni yatırımlarını 2022’de devreye alacaklarını söyleyen Gönül Olcay, “2021'in dördüncü çeyreğinde üretime başlayacak olan yeni bir plastik varil üretim hattının kurulumunun ardından, 2022’nin başında IBC üretimi için devreye alınmasına karar verilen ilave bir hat yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırımla Mauser Packaging Solutions'ın müşterilere daha iyi hizmet vermesi ve geri dönüşüm IBC'ler ile plastik variller için artan yerel ve dış pazar talebini karşılanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Ortadoğu ve Doğu Avrupa’ya ihracatı artıracak

Kapasite artışının yalnızca yerel müşterilerin büyüme stratejilerini desteklemekle kalmayıp, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da büyüyen ihracat pazarlarına destek sağlayacağını dile getiren Gönül Olcay, “Türkiye’deki üretim tesisimiz, Yunanistan, Bulgaristan, Mısır, Ürdün, İsrail, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de dahil olmak üzere, çevre bölgelerde endüstriyel ambalaj çözümlerinin önemli bir tedarikçisi konumunda. Gerçekleştireceğimiz yatırım, Mauser’in Türkiye’deki büyüme kararlılığını da gösteriyor” dedi.