Mavi yolculuğun rotası Fethiye’de çizilecek

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) Ege ve Akdeniz kıyılarındaki şubeleri Türkiye’nin dünya turizmine kazandırdığı mavi yolculuğun değerini artırmak için harekete geçti. DTO İzmir, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya şubelerinin başkanları 16 Mayıs pazartesi düzenlenecek toplantıda bir araya gelerek, ‘Mavi Yolculuk Rotalarının Geliştirilmesi ve Mola Noktalarının Korunması’ başlıklı toplantıda koyların korunması, yeni rotalar ve tanıtım konusunu görüşecek.

Toplantının Fethiye Turmepa binasında gerçekleştirileceğini dile getiren Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, mavi yolculuğun pandemi ile birlikte dünya çapında marka olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turist ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi. Sadece Muğla genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bin 535 gezi teknesinin 15 bin 928 yatakla hizmet verdiğini kaydeden Öztürk, “Mavi yolculuk, özellikle pandemi ile birlikte izole yaşam tercih eden kullanıcıların talebiyle büyüdü ve ne kadar doğru bir turizm dalı olduğunu gösterdi. Deniz turizminin bu dalının daha da gelişmesi gerekiyor” dedi.



Bu düşünceden hareketle İzmir’den Antalya’ya kadar 5 DTO şube başkanının 16 Mayıs pazartesi günü Fethiye’de bir araya gelme kararı aldığını açıklayan Öztürk, “Mavi Yolculuk Rotalarının Geliştirilmesi ve Mola Noktalarının Korunması toplantısında konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Koyların temizliği, güvenliği ele alacağımız öncelikli konular olacak” diye konuştu.

“İhalenin iptal edilmesi sevindirici”

Yusuf Öztürk, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Göcek’in 12 koyunda “mapa-şamandıra sistemi kurulması için” 10 yıllık kullanım izni veren ihaleden vazgeçtiğini hatırlattı. Öztürk, “Fethiye Göcek Çalış Ölüdeniz Yolcu Taşıma Birliği Kooperatifleri’nin açtığı dava Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde sürerken, Bakanlığın mahkemeye ihalelerin iptal edildiğini bildiren yazı gönderdiği bilgisi geldi. Bakanlığımızın iptal kararı sektör adına çok sevindirici bir gelişme oldu. Türkiye’nin dünyaya marka olarak tanıttığı Mavi Yolculuk, gelişerek ülkemiz turizmine katkı vermeye devam edecek” diye konuştu.

Günübirlik tekne turları maliyet kıskacında

Günübirlik tekne turlarının artan girdi ve hammadde fiyatları karşısında maliyet artışlarıyla boğuştuğu bilgisini paylaşan Yusuf Öztürk, şunları söyledi: “Ortadirek tabir edilen vatandaşlarımızın uygun fiyatı ile gün boyu değişik koyları gezerek yüzüp eğlendiği günübirlik tekne turlarına ilgi ekonomik koşullara bağlı olarak satın alma gücündeki azalma ve bilet fiyatlarının yükselmesiyle düştü. Esnaf arkadaşlarımızla konuyu değerlendiriyoruz. Yarım günlük turlar olabileceği gibi turlarda ikram edilen yemek çıkabilir. Bu konuda çalışma içerisindeyiz.”